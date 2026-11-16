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ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk füze sözleşmesi

Savunma sanayisinin iki önemli şirketi ASELSAN ve ROKETSAN, füze sistemlerine yönelik yeni bir anlaşmaya imza attı. Sözleşmelerin toplam tutarı 1,3 milyar avro olarak açıklandı.

ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk füze sözleşmesi
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2026 12:54

ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile söz konusu sistemlerin tedarikine yönelik anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

SÖZLEŞMENİN TUTARI 1,3 MİLYAR AVRO

KAP açıklamasında, füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsayan sözleşmelerin toplam bedelinin 1,3 milyar avro olduğu belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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