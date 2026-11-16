ASELSAN ile ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk füze sözleşmesi

ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile söz konusu sistemlerin tedarikine yönelik anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

SÖZLEŞMENİN TUTARI 1,3 MİLYAR AVRO

KAP açıklamasında, füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsayan sözleşmelerin toplam bedelinin 1,3 milyar avro olduğu belirtildi.