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Kripto paralarda tansiyon yükseldi: Bitcoin, Ethereum ve XRP sert düştü

Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin mesajlar, yükselen petrol fiyatları ve tahvil getirileri kripto para piyasalarında satış baskısını artırdı. Bitcoin 82 bin dolar seviyesine kadar gerilerken Ethereum, XRP, Solana ve diğer büyük kripto paralarda da kayıplar görüldü.

Kripto paralarda tansiyon yükseldi: Bitcoin, Ethereum ve XRP sert düştü

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 14:41

Kripto para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle satış baskısı derinleşti. Bitcoin 8 Ekim sabahı itibarıyla 82 bin 562,94 dolardan işlem görürken, fiyat gün içinde 82 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin, çarşamba günü yüzde 2,8 değer kaybederek 83 bin 198,5 dolara gerilemişti. Düşüşün devam etmesiyle dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatı 82 bin dolar seviyesine çekildi.

FED TUTANAKLARINDAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Fed'in eylül ayı toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışını daha uygun gördüğünü ortaya koydu.

Fed, eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak üç yılı aşkın sürenin ardından ilk faiz artışını gerçekleştirmişti. Fed Başkanı Kevin Warsh da faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine indirilmesinin önemli bir zorluk olmaya devam ettiğini belirtmişti.

Öte yandan CME FedWatch verilerine göre, Fed'in ekim ayındaki toplantısında faizleri sabit bırakma ihtimali yaklaşık yüzde 83 seviyesinde bulunuyor. Bu oran bir ay önce yüzde 54 düzeyindeydi.

PETROL VE TAHVİL GETİRİLERİ KRİPTOYU BASKILADI

Kripto para piyasalarındaki satışlarda ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik de etkili oldu.

ABD'de gerçekleştirilen 39 milyar dolarlık 10 yıllık Hazine tahvili ihalesine güçlü talep gelmesi, tahvil getirilerindeki yükselişi kısmen sınırladı.

Petrol piyasasında ise Orta Doğu'daki gelişmeler fiyatları yukarı yönlü destekledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılar ve Yemen'deki çatışmaların şiddetlenmesi arz endişelerini artırırken, Brent petrol günü yüzde 0,6 yükselişle 101,17 dolardan tamamladı.

Uluslararası Enerji Ajansının petrol stoklarının piyasaya sürülmesini hızlandırma kararı ve Fransa'nın acil durum rezervlerinden 10 milyon varil motorin sağlayacağını açıklaması ise petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.

ROBINHOOD'DAN 25 MİLYON DOLARLIK BITCOIN ALIMI

Piyasalardaki düşüşe rağmen kripto para sektörüne yönelik kurumsal yatırımlar devam etti.

ABD merkezli finansal hizmet ve teknoloji şirketi Robinhood, bilançosuna 25 milyon dolarlık Bitcoin eklediğini açıkladı. Şirketin kripto para operasyonlarından sorumlu yöneticisi Johann Kerbrat, söz konusu alımın kripto para ekosistemine verdikleri önemi yansıttığını belirtti.

Kripto para borsası OKX ise Circle, Qube Research, Ripple ve Standard Chartered'dan 25 milyar dolarlık yatırım öncesi değerleme üzerinden stratejik yatırım aldığını duyurdu. Şirket, finansman turunda sağlanan toplam tutarı paylaşmadı.

ETHEREUM VE XRP'DE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Bitcoin'deki gerilemeye diğer büyük kripto para birimleri de eşlik etti.

Çarşamba günkü işlemlerde Ethereum yüzde 4,8 düşüşle 2 bin 568,51 dolara, XRP ise yüzde 5,8 değer kaybetti. BNB yüzde 1,3, Solana yüzde 4,6 ve Cardano yüzde 5,6 geriledi.

Meme coin piyasasında da satışlar öne çıktı. Dogecoin yüzde 5,4, TRUMP token ise yüzde 7,9 düşüş kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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