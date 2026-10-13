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Kripto paralara çift taraflı darbe! Bitcoin ve altcoinler düşüşe geçti

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden çıkan 681 milyon dolar, kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı. Bitcoin 83 bin 468 dolara gerilerken Ethereum, XRP ve Solana başta olmak üzere birçok altcoinde de düşüş görüldü.

Kripto paralara çift taraflı darbe! Bitcoin ve altcoinler düşüşe geçti

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2026 10:30

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yatırım fonlarından yaşanan para çıkışları kripto para piyasasını baskıladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hafta sonu düzenlenen ölümcül saldırıların ardından petrol fiyatlarının 106 doların üzerine çıkması, yatırımcıların risk iştahını zayıflattı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 13 Ekim itibarıyla 83 bin 468,95 dolardan işlem görürken geçen haftayı yaklaşık yüzde 2 kayıpla tamamladı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ PİYASALARI ETKİLEDİ

Riyad Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıların ardından petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelik talebi olumsuz etkiledi. Enerji arzına ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesi, kripto para piyasasında da satış baskısını artıran gelişmeler arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında "enerji ateşkesi" ilan edildiğini açıklaması, petrol arzına ilişkin endişeleri bir miktar hafifletti. Ancak Rusya ve Ukrayna yönetimleri ateşkesi henüz doğrulamadı. Washington'ın Kiev üzerindeki diplomatik baskısı ise olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentileri güçlendirdi.

Trump'ın açıklamasının ardından gerileyen petrol fiyatları, Riyad'daki saldırılar ve Orta Doğu'daki arz risklerinin yeniden gündeme gelmesiyle tekrar yükselişe geçti.

BİTCOİN ETF'LERİNDEN 681 MİLYON DOLAR ÇIKTI

Kripto para piyasasında satış baskısını artıran bir diğer gelişme, ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) yaşanan para çıkışları oldu.

9 Ekim'de sona eren haftada spot Bitcoin ETF'lerinden toplam 681 milyon dolar çıktı. Böylece haziran ayının sonlarından bu yana en yüksek haftalık para çıkışı kaydedildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde görülen güçlü performansın ardından bazı yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi, fonlardan yaşanan çıkışlarda etkili oldu.

Bitcoin'in ekim ayına zayıf başlaması, kripto para piyasalarında ekim ayının genellikle yükseliş getirdiği yönündeki beklentileri de sorgulattı. Piyasada "Uptober" olarak adlandırılan bu beklentiye rağmen Bitcoin'de satış baskısı öne çıktı.

STRATEGY BİTCOİN ALIMLARINI SÜRDÜRDÜ

Kripto para piyasasındaki düşüşe karşın Strategy, Bitcoin alımlarına devam etti.

Şirket, 5-11 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 21,5 milyon dolar karşılığında 250 Bitcoin satın aldığını açıkladı. Alımların Bitcoin başına ortalama 86 bin 194 dolardan gerçekleştirildiği belirtildi.

Son alımlarla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 848 bin 250'ye yükseldi. Bu varlıkların piyasa değerinin yaklaşık 70,6 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, şirketin bugüne kadar Bitcoin başına ortalama 75 bin 444 dolar ödediğini ve toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 64 milyar dolar olduğunu bildirdi.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR DERİNLEŞTİ

Bitcoin'deki zayıf seyir diğer kripto para birimlerine de yansıdı. Pazartesi günkü işlemlerde Ethereum yüzde 1,6 değer kaybederek 2 bin 493,25 dolara geriledi. XRP'deki düşüş ise yüzde 3,9 oldu.

Aynı dönemde BNB yüzde 1,5, Solana yüzde 3,5 ve Cardano yüzde 4,9 değer kaybetti.

Meme coin piyasasında da satışlar etkili oldu. Dogecoin ve TRUMP token yüzde 3'er geriledi.

Kripto para piyasasında fiyat hareketleri üzerinde jeopolitik gelişmelerin yanı sıra fon akışları ve yatırımcıların risk iştahı da etkili oluyor. Son tabloda petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışları, piyasanın yönü açısından öne çıkan gelişmeler olarak kaydedildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BİTCOİN

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