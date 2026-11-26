Çin, ABD'nin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretim politikalarını gerekçe göstererek 14 ekonomiye ek gümrük vergisi getirilmesini önermesine tepki gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, ABD'nin bu girişiminin "tek taraflılığın tipik bir örneği" olduğunu belirterek, Çin ve diğer ekonomilere bu gerekçeyle ek tarife uygulanmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hı Yadong, Washington yönetimine hatalı uygulamalarına son verme ve anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözme çağrısında bulundu. Çin'in gelişmeleri yakından izleyeceğini belirten Hı, ülkesinin hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

ABD 14 EKONOMİYE EK TARİFE ÖNERDİ

ABD yönetimi, imalat sektörlerinde yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikaları gerekçe göstererek Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergileri getirilmesini önermişti.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmanın sonuçlarına yer verilmişti. Açıklamada, söz konusu ekonomilerin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ile üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarının makul olmadığı ve ABD ticaretine yük getirdiği veya ticareti kısıtladığı değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD TARİFELER İÇİN YENİ HUKUKİ ZEMİN ARIYOR

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan gümrük tarifelerinin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA), başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Kararın ardından Trump'ın geçen yıl birçok ülkeye "karşılıklı tarifeler" adı altında uyguladığı gümrük vergileri hükümsüz hale gelmişti. Binlerce şirket de ABD yönetimine dava açarak ödedikleri vergilerin iadesini talep etmişti.

Washington yönetimi, tarifeleri yeni bir hukuki zemine dayandırmak amacıyla soruşturmalar başlatmıştı. Bu kapsamda 11 Mart'ta Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 16 ekonomi hakkında imalat sektöründeki yapısal kapasite fazlası gerekçesiyle inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.

12 Mart'ta ise aralarında Çin'in de bulunduğu 60 ekonomi hakkında, zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kalındığı gerekçesiyle 301. Bölüm kapsamında soruşturma açıldığı açıklanmıştı.

301. BÖLÜM ABD'YE MİSİLLEME YETKİSİ VERİYOR

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü, ABD başkanına, uluslararası hukuku ihlal eden yabancı hükümetlerin eylem, politika veya uygulamalarının etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli önlemler alma yetkisi tanıyor.

Bu kapsamda ABD yönetimi, tarifeli ve tarifesiz misilleme önlemleri uygulayabiliyor.