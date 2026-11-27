ABD ile Hindistan arasında bir süredir devam eden ticaret anlaşması müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildi. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, sanayi konferansında yaptığı açıklamada, anlaşmanın tamamlanmasına yönelik engellerin aşılmaya başladığını ve sürecin son aşamaya geldiğini belirtti.

Goyal, iki ülke arasındaki müzakerelerin sonuçlandırılması için izlenecek yol haritasının da netleşmeye başladığını ifade etti.

ABD-HİNDİSTAN ANLAŞMASINDA YÜZDE 17'LİK VERGİ FORMÜLÜ

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki ülkenin ticaret anlaşmasına ulaşması durumunda Hindistan menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 17 seviyesinde sınırlandırılacağını duyurmuştu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Hindistan ürünlerine yönelik vergilerin yüzde 25'e çıkarılması ihtimalinin önüne geçilmesi bekleniyor. Bu gelişme, ABD pazarına ihracat yapan Hint şirketlerinin karşılaşabileceği ek maliyetlerin de önlenmesini sağlayabilecek.

HİNDİSTAN'DAN KAPASİTE FAZLASI İDDİALARINA YANIT

Hindistan Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yayımlanan açıklamanın değerlendirildiğini bildirdi. Yeni Delhi yönetimi, ABD'nin yürüttüğü ticaret soruşturması kapsamında Hint sanayisinin hiçbir sektöründe yapısal kapasite fazlası bulunmadığını Amerikan yetkililerine ilettiğini açıkladı.

Hindistan tarafı, soruşturma boyunca yapıcı bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayarak iki ülke arasındaki ticari sorunların devam eden anlaşma görüşmeleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti.