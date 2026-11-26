Altın piyasasında en düşük 5 milyon 750 bin lira, en yüksek 6 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 898 milyon 338 bin 236,03 lira, işlem miktarı ise 1856,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 385 milyon 397 bin 684,16 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Say Kıymetli Madenler ile Standart Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.010.000,00 3.683,00 En Düşük 5.750.000,00 3.540,00 En Yüksek 6.100.000,00 3.723,40 Kapanış 6.000.000,00 3.682,40 Ağırlıklı Ortalama 5.865.363,39 3.576,87 Toplam İşlem Hacmi (TL) 10.898.338.236,03 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.856,67 Toplam İşlem Adedi 191