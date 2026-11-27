Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin liderleri, 2028-2034 dönemini kapsayan uzun vadeli bütçenin büyüklüğü konusunda anlaşma sağlayamadı. Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde yapılan görüşmelerden sonuç çıkmazken bütçe müzakerelerinin 17 Aralık'taki zirvede devam etmesi kararlaştırıldı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek görüşmelerin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Costa, bütçe görüşmelerinde üç temel konuya odaklanıldığını belirtti. Bunların bütçenin toplam büyüklüğü, kaynakların farklı öncelikler arasında dağılımı ve bütçeye yeni gelir kaynakları sağlanması olduğunu ifade etti.

BÜTÇENİN BÜYÜKLÜĞÜNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Müzakerelerde uzlaşma sağlanamadığını belirten Costa, "Bütçenin toplam büyüklüğü konusunda anlaşmaya varamadık. Bazı üye ülkeler daha fazla kesinti talep etti. Ülkelerin çoğunluğu ilave kesintilere karşı çıkarken bazıları da özellikle uyum politikalarında yapılan kesintilerin geri alınmasını önerdi." dedi.

Üye ülkelerin büyük çoğunluğunun tarım ve uyum politikalarına ayrılan kaynakların azaltılmasını istemediğine dikkat çeken Costa, bütçeye yeni gelir kaynakları oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için yıl sonuna kadar nihai anlaşmaya varılması gerektiğini vurgulayan Costa, bütçenin onaylanması için üye ülkelerin oy birliğinin şart olduğunu hatırlattı.

7 ÜLKE DAHA FAZLA KESİNTİ İSTEDİ

AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için yaklaşık 2 trilyon avroluk bütçe önermişti. AB Konseyi Başkanı Costa ise üye ülkeler arasında uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla bu tutarın 204 milyar avro azaltılmasını teklif etmişti.

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve İsveç, daha küçük bir bütçe talep ederek önerilen kesintiyi yetersiz buldu.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, söz konusu ülkelerin anlaşmayı kabul edebilmesi için toplam kesintinin yaklaşık 250 milyar avroya ulaşması gerektiğini belirtti.

Diğer bazı ülkeler ise çiftçilere verilen desteklerin ve daha az gelişmiş bölgelere ayrılan fonların korunmasını istedi. Baltık ülkeleri de savunma harcamaları için önerilen 39 milyar avroluk kesintiye karşı çıktı.

Daha fazla kesinti isteyen 7 ülkenin liderleri, Costa'nın görüşmeleri yürütme biçimine tepki göstererek akşam saatlerinde düzenlenen küçük grup toplantılarına katılmadı. Gece yarısına doğru bütün liderler yeniden bir araya geldi ancak bütçenin toplam büyüklüğü konusunda uzlaşma sağlanamadı.

İki gün sürmesi planlanan zirve, 27 Kasım'ın ilk saatlerinde sona erdi. Liderler cuma günü yeniden toplanmama kararı aldı. Bütçe görüşmelerinin 17 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde devam etmesi bekleniyor.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİNE DESTEK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bütçeye yeni gelir kaynakları sağlanması konusunda ilerleme kaydedildiğini ve dijital hizmet vergisinin geniş destek gördüğünü açıkladı.

Önceki iki uzlaşı teklifinde önemli kesintiler yapıldığını hatırlatan von der Leyen, "Uzlaşı ihtiyacını anlıyorum. Aynı zamanda geçmiş yıllarda ortaklaşa belirlediğimiz önceliklere bağlı kalmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin faydalı olduğunu ancak anlaşmaya varılması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

UKRAYNA'YA 45 MİLYAR AVRO DESTEK GÜNDEMDE

Zirvede Ukrayna'ya yönelik mali destek de ele alındı. Costa, AB Komisyonunun Ukrayna'ya ilave 45 milyar avro kredi sağlanmasına ilişkin teklifinin görüşüldüğünü ve 24 üye ülkenin bu teklife destek verdiğini açıkladı.

Bulgaristan'ın desteğin yalnızca askeri olmayan kısmına katılacağını belirten Costa, konunun aralık ayında yeniden ele alınacağını söyledi.

Von der Leyen ise Ukrayna'ya 2027 yılında 45 milyar avro mali destek sağlanmasını öngören teklifin geniş destek görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Stratejimiz açık. Ukrayna'ya müzakere masasına güçlü bir konumda oturabilmesi için gereken her türlü imkanı sağlıyoruz. Bunun ilk adımı da öngörülebilir mali ve askeri destek." dedi.

ECB BAŞKANLIĞI İÇİN ÜÇ İSİMDE UZLAŞI

Zirvede Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetimine ilişkin atamalar da gündeme geldi.

Costa, ECB Başkanı Christine Lagarde ile bu görevinde son kez bir araya geldiklerini belirterek, Lagarde'ın çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

AB liderlerinin, ECB Başkanlığına Pablo Hernandez de Cos'un, ECB Yönetim Kurulunun diğer iki üyeliğine ise Laurence Boone ve Markus Brunnermeier'in atanması konusunda uzlaştığını açıkladı.

Costa, nihai kararın aralık ayındaki toplantıda verilebilmesi için Avrupa Parlamentosu ve ECB Yönetim Konseyinin görüşlerinin alınması sürecinin başlatılacağını bildirdi.