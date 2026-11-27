Japonya'da kasım ayına ilişkin enflasyon verileri, Japonya Merkez Bankasının (BOJ) para politikasında yeni bir sıkılaşmaya gidebileceği beklentilerini artırdı. Başkent Tokyo'da taze gıda ürünleri hariç tüketici fiyat endeksi, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselerek son 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ekim ayında bu oran yüzde 2,6 olarak kaydedilmişti.

Ülke genelindeki fiyat hareketlerinin öncü göstergesi olarak takip edilen Tokyo enflasyonundaki yükseliş, fiyat artışlarının BOJ'un yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

GÖZLER JAPONYA MERKEZ BANKASININ ARALIK AYINDAKİ FAİZ KARARINDA

Enflasyonun yeniden ivme kazanması, Japonya Merkez Bankasının faiz artırabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Piyasalarda işlem yapan yatırımcılar, bankanın aralık ayında gerçekleştireceği para politikası toplantısından çıkacak karara odaklandı.

Öte yandan Japon yeninin değer kaybetmesiyle yükselen ithalat maliyetleri de BOJ'un para politikası değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Merkez Bankasının faiz artırması durumunda yenin değer kazanması beklenirken Japonya'da tahvil getirileri ve borçlanma maliyetleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşabilir.

JAPONYA'DAKİ FAİZ ARTIŞI KÜRESEL PİYASALARI NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Japonya'da olası bir faiz artışı, ülke ekonomisinin yanı sıra uluslararası finans piyasaları açısından da önem taşıyor. Uzun süredir düşük faiz ortamından yararlanan yatırımcılar, Japon yeni üzerinden düşük maliyetle borçlanarak bu kaynakları daha yüksek getiri sağlayan ülkelerin finansal varlıklarında değerlendiriyor. Bu strateji, piyasalarda carry trade olarak adlandırılıyor.

Japonya'da faizlerin yükselmesi ve yenin değer kazanması, bu işlemlerin maliyetini artırarak yatırımcıları pozisyonlarını kapatmaya yöneltebilir. Böyle bir durumda hisse senetleri ve gelişmekte olan ülke varlıkları başta olmak üzere farklı piyasalarda satış baskısı oluşabilir.

Bu nedenle Japonya Merkez Bankasının aralık ayındaki faiz kararı kadar 2027 yılına ilişkin para politikası mesajları da yakından izleniyor. BOJ'un atacağı adımlar, küresel sermaye akımlarının yönü ve risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir.