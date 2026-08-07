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FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Temmuz ayı verilerine göre küresel gıda fiyatları yüzde 0,6 yükselerek son üç yılı aşkın dönemin zirvesini gördü. Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışta iklim koşulları, jeopolitik riskler ve arz endişeleri etkili oldu.

FAO açıkladı: Küresel gıda fiyatları son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2026 13:13

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2026 13:15

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Temmuz ayına ilişkin küresel gıda fiyat endeksini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış göstererek son üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.

Fiyatlardaki yükselişte özellikle tahıl, şeker ve bitkisel yağ grubundaki artışlar belirleyici oldu. Karadeniz'deki tahıl koridoruna ilişkin belirsizlikler ile başlıca üretici ülkelerde yaşanan olumsuz hava koşulları, küresel arz endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Küresel gıda piyasalarında dikkatler, ABD ile İran arasında yaşanan savaşın ilk etkilerinin ardından üretim kayıpları, ticaret belirsizlikleri ve aşırı hava olaylarının oluşturduğu risklere çevrildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırıların yoğunlaşması, Karadeniz'deki kritik tahıl arzına yönelik kaygıları artırırken, bu gelişmeler buğday fiyatlarının haziran ayında son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu.

Diğer yandan Avrupa, aşırı sıcak hava dalgalarının tarımsal üretime zarar vermesi nedeniyle tarihinin en sert tahıl rekoltesi düşüşlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor. ABD'nin önemli tarım bölgelerinde etkisini sürdüren kuraklık ise mısır ve soya fasulyesi üretiminde verim kaybı riskini artırıyor.

EL NİNO VE YÜKSELEN MALİYETLER PİYASALARI ZORLUYOR

Küresel gıda arzı üzerinde baskı oluşturan unsurlar yalnızca iklim koşullarıyla sınırlı değil. Güçlü etkiler göstermesi beklenen El Niño hava olayı, İran kaynaklı gerilim sonrası gübre tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve yükselen enerji maliyetleri de üretim ve ticaret açısından yeni riskleri beraberinde getiriyor.

Birleşmiş Milletler verileri, uluslararası ticarete konu olan temel gıda emtialarında görülen fiyat artışlarının önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonunu yeniden yukarı yönlü etkileyebileceğine işaret ediyor.

#BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

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