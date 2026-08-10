Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına dair beklentilerin güç kaybetmesinin olumlu etkileri ve yarı iletken sektöründeki toparlanmanın etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladı.

Bölgede teknoloji şirketlerinin kurumsal anlaşmaları da piyasaların yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oluyor. Sony ve TSMC'nin Japonya'nın güneyinde ortak bir girişime yaklaşık 1 trilyon yen (6,3 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurması Asya piyasalarındaki risk iştahını destekledi.

Öte yandan Çin'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri, ülkede deflasyonist etkilerin yeniden ortaya çıkabileceğine işaret etti. Çin'de enflasyon temmuzda yıllık bazda yüzde 0,5 ile tahminlerin altında kaldı. Ülkede üretici fiyatları da aynı dönemde yüzde 3,5 ile beklentilerin altında yükseliş gösterdi.

Analistler söz konusu verilerin, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı itmesiyle teknik anlamda deflasyon patikasından çıkan Çin ekonomisinin yeniden bu alana doğru yönelebileceğine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Japonya'da da cari denge haziran ayında beklentilerin aksine 92,3 milyar yen (584,51 milyon dolar) açık kaydetti. Ülkede yaklaşık 1,5 yılın ardından cari denge eksi tarafta gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,65 artışla 6.299 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,22 değer kazancıyla 67.064 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.962 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 25.838 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 78.590 puan seviyesinde bulunuyor.