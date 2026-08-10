CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları geçen hafta ABD ve Avrupa piyasalarında artan risk iştahının yeni haftada bölge piyasalarına taşınmasıyla pozitif seyrediyor.

Asya borsaları pozitif seyrediyor
AA

Oluşturma Tarihi 10 Ağustos 2026 10:00

Asya piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına dair beklentilerin güç kaybetmesinin olumlu etkileri ve yarı iletken sektöründeki toparlanmanın etkisiyle haftaya pozitif seyirle başladı.

Bölgede teknoloji şirketlerinin kurumsal anlaşmaları da piyasaların yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oluyor. Sony ve TSMC'nin Japonya'nın güneyinde ortak bir girişime yaklaşık 1 trilyon yen (6,3 milyar dolar) yatırım yapacağını duyurması Asya piyasalarındaki risk iştahını destekledi.

Öte yandan Çin'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri, ülkede deflasyonist etkilerin yeniden ortaya çıkabileceğine işaret etti. Çin'de enflasyon temmuzda yıllık bazda yüzde 0,5 ile tahminlerin altında kaldı. Ülkede üretici fiyatları da aynı dönemde yüzde 3,5 ile beklentilerin altında yükseliş gösterdi.

Analistler söz konusu verilerin, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı itmesiyle teknik anlamda deflasyon patikasından çıkan Çin ekonomisinin yeniden bu alana doğru yönelebileceğine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Japonya'da da cari denge haziran ayında beklentilerin aksine 92,3 milyar yen (584,51 milyon dolar) açık kaydetti. Ülkede yaklaşık 1,5 yılın ardından cari denge eksi tarafta gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,65 artışla 6.299 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,22 değer kazancıyla 67.064 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artışla 3.962 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 25.838 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 78.590 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #NİKKEİ 225 #GÜNEY KORE #AVRUPA #ABD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Euro değişiyor! ECB yeni banknot tasarımlarını tanıttı Euro değişiyor! ECB yeni banknot tasarımlarını tanıttı 06 Ağustos 2026 11:34
Avrupa’da doğal gaz alarmı: Depolar tarihi dipte! Kışın fiyatlar 210 euroyu görebilir Avrupa'da doğal gaz alarmı: Depolar tarihi dipte! Kışın fiyatlar 210 euroyu görebilir 06 Ağustos 2026 10:50
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 06 Ağustos 2026 10:35
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Ağustos 2026 10:23
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 06 Ağustos 2026 09:58
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Ağustos 2026 09:57
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 06 Ağustos 2026 09:28
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 360 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 6 milyon 360 bin liraya yükseldi 05 Ağustos 2026 16:56
Piyasaları etkileyecek kritik veri açıklandı! ABD’de istihdam beklentiyi karşılamadı Piyasaları etkileyecek kritik veri açıklandı! ABD'de istihdam beklentiyi karşılamadı 05 Ağustos 2026 15:35
Avro Bölgesi’nde PMI 8 ayın en yüksek seviyesinde Avro Bölgesi'nde PMI 8 ayın en yüksek seviyesinde 05 Ağustos 2026 15:30
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları haziranda azaldı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları haziranda azaldı 05 Ağustos 2026 14:32
İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi büyümeye geçti İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi büyümeye geçti 05 Ağustos 2026 13:59
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.857,2300 Değişim 131,83 Son veri saati:
Düşük 13779,08 Yüksek 13910,91
Açılış
47,719 Değişim 0,0426 Son veri saati:
Düşük 47,6792 Yüksek 47,7218
Açılış
55,1546 Değişim 0,1021 Son veri saati:
Düşük 55,1295 Yüksek 55,2316
Açılış
6.643,2000 Değişim 75,758 Son veri saati:
Düşük 6617,153 Yüksek 6692,911
Açılış
98,0693 Değişim 2,2685 Son veri saati:
Düşük 96,6717 Yüksek 98,9402
Açılış
BİST En Aktif Hisseler