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Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,39 yükselişle tamamlarken, yatırımcısına en yüksek getiriyi altın sağladı. Gram altın yüzde 8,29, cumhuriyet altını yüzde 8,12 ve çeyrek altın yüzde 8,25 değer kazandı.

Piyasalarda haftanın kazananları belli oldu
AA

Oluşturma Tarihi 08 Ağustos 2026 11:15

Yatırım araçlarının bu haftaki performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,39 değer kazanırken, altın fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. Gram altın yüzde 8,29'luk artışla 6 bin 664 liraya yükseldi. Dolar/TL yüzde 0,37, avro/TL ise yüzde 1,20 değer kazandı.

BORSADA HAFTALIK KAZANÇ YÜZDE 2,39

BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 13.376,01 puanı, en yüksek ise 13.956,18 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,39 artışla 13.779,39 puandan tamamladı.

Böylece Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri yatırımcısına haftalık bazda ortalama yüzde 2,39 kazandırdı.

ALTINDA ÇİFT HANELİ KAZANCA YAKLAŞAN YÜKSELİŞ

Haftanın öne çıkan yatırım aracı ise altın oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 8,29 yükseldi.

Geçen hafta sonu 6 bin 154 lira seviyesinde bulunan gram altının satış fiyatı, bu hafta 6 bin 664 liraya çıktı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 artarak 43 bin 532 liraya yükseldi.

Çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 8,25 değer kazandı. Geçen hafta sonu 10 bin 103 lira olan çeyrek altın, haftayı 10 bin 936 liradan tamamladı.

DOLAR VE AVRODA DA YÜKSELİŞ

Döviz tarafında da haftalık bazda yükseliş görüldü.

ABD doları yüzde 0,37 artışla 47,7030 liraya yükselirken, avro yüzde 1,20 değer kazanarak 55,1720 liraya çıktı.

Böylece haftalık performansta avro, dolara kıyasla daha yüksek değer artışı kaydetti.

YATIRIM FONLARINDA ZİRVE KIYMETLİ MADENLERİN

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,59, emeklilik fonları ise yüzde 2,32 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorilerine göre incelendiğinde haftanın en çok kazandıranı yüzde 4,76 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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