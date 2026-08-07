Fransa’da işsizlik oranı yükseldi: Son 6 yılın en yüksek seviyesi

Fransa'da iş gücü piyasasındaki zayıflama devam ediyor. Ulusal İstatistik Kurumu Insee tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki işsizlik oranı ikinci çeyrekte yüzde 8,3 seviyesine yükseldi. Bir önceki dönemde yüzde 8,1 olan oran, böylece 2020 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomistlerin beklentisi ise işsizlik oranının yüzde 8,2 olması yönündeydi. Açıklanan rakamlar, Fransa ekonomisinde istihdam görünümünün giderek zorlaştığına işaret etti.

İşsizlikteki artış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ilk görev döneminde elde ettiği istihdam başarısının ardından önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Macron yönetimi, daha önce işsizliğin azaltılması yönündeki ilerlemenin ardından ikinci görev süresinin sonuna kadar tam istihdam hedefini gündeme getirmişti.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası enerji maliyetlerinde yaşanan sert yükseliş ve İran'daki savaşın ekonomik etkileri, Fransa ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdı. Bu gelişmelerin ardından hükümetin tam istihdam hedefini gerçekleştirme planı büyük ölçüde geri plana çekildi.