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Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ekim'de sona eren haftada 197 bine geriledi. Başvuruların 200 bin olması bekleniyordu.

Piyasaların beklediği veri açıklandı: ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 16:04

Son Güncelleme Tarihi 08 Ekim 2026 17:04

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ekim'de sona eren haftada bir önceki haftaya göre 2 bin azalarak 197 bine geriledi. Böylece haftalık işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

BAŞVURULAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, işsizlik maaşı başvurularının 200 bin olması beklenirken, gerçekleşen başvuru sayısı 197 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 197 binden 199 bine revize edildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA 198 BİNE GERİLEDİ

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin 500 azalarak 198 bine geriledi.

Söz konusu veri, iş gücü piyasasındaki haftalık dalgalanmaların daha yumuşak bir görünümle takip edilmesini sağlıyor.

DEVAM EDEN BAŞVURULAR ARTTI

Öte yandan devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısında artış görüldü.

26 Eylül'de sona eren haftada devam eden başvurular 17 bin kişi artarak 1 milyon 716 bine yükseldi.

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