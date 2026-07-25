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Benzinli araçlar hızla gözden düşüyor! Avrupa'nın otomobil tercihi artık bu

Avrupa Birliği'nde elektrikli otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artarak 1,22 milyonu aştı. Elektrikli araçların pazar payı yüzde 20,7'ye yükselirken, benzinli otomobil satışları yüzde 17,2 geriledi.

Benzinli araçlar hızla gözden düşüyor! Avrupa’nın otomobil tercihi artık bu
AA

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2026 14:43

Avrupa'da otomobil pazarında elektrikli dönüşüm hız kazanıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, yılın ilk altı ayında elektrikli otomobil satışları güçlü yükselişini sürdürürken, benzinli araçlara olan ilgi belirgin şekilde azaldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 40 ARTTI

AB ülkelerinde ocak-haziran döneminde 1 milyon 220 bin 890 elektrikli otomobil satıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5'lik artışa işaret etti.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı da yüzde 20,7'ye yükseldi.

Haziran ayında ise satışlardaki ivme daha da hızlandı. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 270 bin 557 adede ulaştı.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PAZARA HAKİM OLDU

Avrupa'da tüketicilerin tercihi giderek elektrik destekli modellere kayıyor.

Haziran ayında satılan otomobillerin;

Yüzde 35,2'si hibrit
Yüzde 23,6'sı tam elektrikli
Yüzde 10,1'i plug-in hibrit

oldu.

Böylece elektrikli ve hibrit modellerin toplam pazar payı yüzde 68,9'a ulaştı.

BENZİNLİ OTOMOBİLLERE İLGİ GERİLİYOR

Ocak-haziran döneminde benzinli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 düştü.

En sert gerileme;

Danimarka'da %61,7
Hollanda'da %48,6
Finlandiya'da %38
Fransa'da %34,2

olarak kaydedildi.

Bu veriler, Avrupa'da içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçişin hızlandığını ortaya koydu.

TOPLAM SATIŞLAR 5,9 MİLYONA YAKLAŞTI

AB'de yılın ilk yarısında toplam yeni otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 5 milyon 896 bin 683 adede çıktı.

Pazar dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Hibrit: %37,3
Benzinli: %22,2
Elektrikli: %20,7
Plug-in hibrit: %9,8
Dizel: %7,5
Diğer: %2,6

AVRUPA'NIN LİDERİ VOLKSWAGEN OLDU

Marka bazında zirvede Volkswagen yer aldı.

İlk yarıda en fazla satış yapan markalar şöyle sıralandı:

Volkswagen – 614 bin 801
Skoda – 396 bin 495
Toyota – 381 bin 849
Renault – 351 bin 610
BMW – 338 bin 559

Mercedes, Audi, Peugeot, Dacia ve Kia da en çok tercih edilen markalar arasında yer aldı.

TESLA SATIŞLARI YÜZDE 75 FIRLADI

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla da Avrupa'da güçlü büyümesini sürdürdü.

Şirketin satışları yılın ilk yarısında 70 bin 849'dan 124 bin 242'ye yükselirken, artış oranı yüzde 75,4 oldu.

Tesla'nın AB otomobil pazarındaki payı ise yüzde 1,3'ten yüzde 2,1'e çıktı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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