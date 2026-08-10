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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,34 yükselişle 15.899,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı
AA

Oluşturma Tarihi 10 Ağustos 2026 10:02

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,48 azalışla 15.845,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.910,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 artarak 15.899,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı tahminlerinin güç kaybetmesinin olumlu etkileri yeni haftaya taşındı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.800 ve 15.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AVRO BÖLGESİ #ABD #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30

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