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Avro Bölgesi'nde PMI 8 ayın en yüksek seviyesinde

Avro Bölgesi'nde temmuz ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52 puanla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi’nde PMI 8 ayın en yüksek seviyesinde
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Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2026 15:30

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2026 15:31

S&P Global, Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, haziranda 50 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, temmuzda 52'ye yükseldi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde haziranda 49,4 olan hizmet sektörü PMI ise temmuzda 51,7 ile son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın temmuzda 51,9, hizmet sektörü PMI'ın ise 51,6 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Veriler, Avro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyonun hız kesmesiyle üretim ve yeni siparişlerin arttığını ortaya koydu.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

#AVRO BÖLGESİ

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