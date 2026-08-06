CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 13.728,70 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
AA

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2026 10:23

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.703,13 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 25,57 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.728,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve yapay zeka denetimlerine ilişkin endişelerle yön bulmakta zorlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #BIST 100 #BORSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda karışık seyir: Gzöler SpaceX bilançosunda... Küresel piyasalarda karışık seyir: Gzöler SpaceX bilançosunda... 04 Ağustos 2026 09:19
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 03 Ağustos 2026 16:41
Rusya’da yeni otomobil satışları arttı Rusya'da yeni otomobil satışları arttı 03 Ağustos 2026 16:20
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI temmuzda hızlı yükseldi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI temmuzda hızlı yükseldi 03 Ağustos 2026 13:42
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 03 Ağustos 2026 13:28
İngiltere’de imalat PMI son 4 ayın en düşük seviyesinde! İngiltere'de imalat PMI son 4 ayın en düşük seviyesinde! 03 Ağustos 2026 12:53
Asya borsaları haftaya karışık seyirle başladı Asya borsaları haftaya karışık seyirle başladı 03 Ağustos 2026 10:19
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 03 Ağustos 2026 10:18
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 03 Ağustos 2026 09:44
Küresel piyasalar karışık: Asya verileri endişe yarattı Küresel piyasalar karışık: Asya verileri endişe yarattı 03 Ağustos 2026 09:34
ABD ve Japonya’dan 2011’den sonra ilk ortak döviz müdahalesi! Yen için 31 Temmuz hamlesi ABD ve Japonya'dan 2011'den sonra ilk ortak döviz müdahalesi! Yen için 31 Temmuz hamlesi 03 Ağustos 2026 08:59
Gözler ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde! Gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde! 01 Ağustos 2026 11:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.682,0500 Değişim 79,94 Son veri saati:
Düşük 13672,75 Yüksek 13752,69
Açılış
47,6025 Değişim 0,0563 Son veri saati:
Düşük 47,5396 Yüksek 47,5959
Açılış
55,0792 Değişim 0,1469 Son veri saati:
Düşük 54,9875 Yüksek 55,1344
Açılış
6.523,7680 Değişim 94,202 Son veri saati:
Düşük 6491,538 Yüksek 6585,74
Açılış
94,6727 Değişim 2,0690 Son veri saati:
Düşük 94,2283 Yüksek 96,2973
Açılış
BİST En Aktif Hisseler