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İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi büyümeye geçti

İngiltere'de hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçerek temmuzda 52,1 puan oldu.

İngiltere’de hizmet sektörü aktivitesi büyümeye geçti
AA

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2026 13:59

S&P Global, İngiltere'nin temmuz ayına ilişkin hizmet PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet PMI 3 ay sonra ilk kez büyüme bölgesi olan 50 puanın üzerine çıkarak temmuzda 52,1 puan oldu. Hizmet PMI haziranda 48,8 puan seviyesinde kaydedilmişti.

Hizmet sektörü aktivitesindeki artışta, azalan enflasyonist baskılar ve güçlenen talep etkili oldu.

İngiltere'deki hizmet sağlayıcılar da piyasada genel bir iyileşme olduğunu ve yeni iş hacimlerinin arttığını raporladı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, temmuzda artan tüketici harcamaları ve teknoloji hizmetlerine yönelik güçlü talebin genel iş faaliyetlerini canlandırmaya yardımcı olduğunu belirterek, piyasa koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle yeni iş hacimlerinin de 5 ay sonra ilk kez artış gösterdiği bilgisini paylaştı.

Ancak sektördeki büyüme hızının tarihsel eğilime kıyasla hala durgun seyrettiğini kaydeden Moore, "Müşteriler arasında riskten kaçınma eğiliminin azaldığına dair bazı işaretler görülse de, birçok firma büyüme eğilimlerini sınırlayan faktörler olarak jeopolitik belirsizlikleri ve Orta Doğu'daki çatışmayı gösterdi. Faaliyet ve yeni işlerdeki toparlanma, personel sayısındaki düşüşü engelleyemedi. İş kayıpları üst üste 22 aydır devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE #ORTA DOĞU #HİZMET SEKTÖRÜ

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