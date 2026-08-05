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Altının kilogram fiyatı 6 milyon 360 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 360 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 360 bin liraya yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2026 16:56

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 200 bin lira, en yüksek 6 milyon 411 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 360 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 216 bin 600 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 663 milyon 933 bin 375,10 lira, işlem miktarı ise 2 bin 305,42 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 668 milyon 613 bin 375,42 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.216.600,00 4.062,00
En Düşük 6.200.000,00 4.144,45
En Yüksek 6.411.000,00 4.192,00
Kapanış 6.360.000,00 4.184,00
Ağırlıklı Ortalama 6.347.326,38 4.170,18
Toplam İşlem Hacmi (TL) 14.663.933.375,10
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.305,42
Toplam İşlem Adedi 150

#TÜRKİYE İŞ BANKASI #BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR PİYASASI #ALTIN

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