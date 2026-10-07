CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 15.697,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 07 Ekim 2026 09:33

Son Güncelleme Tarihi 07 Ekim 2026 09:34

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 azalışla 15.690,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 artarak 15.697,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler risk iştahını desteklemeye devam ederken, bugün Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.900 puanın direnç, 15.500 ve 15.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#ABD MERKEZ BANKASI #BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Borsa yeni günde temkinli: BIST 100’de destek ve direnç seviyeleri belli oldu Borsa yeni günde temkinli: BIST 100'de destek ve direnç seviyeleri belli oldu 06 Ekim 2026 10:19
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 06 Ekim 2026 10:15
Küresel piyasalarda yapay zeka rallisi: Borsa ve teknoloji hisseleri yükseldi Küresel piyasalarda yapay zeka rallisi: Borsa ve teknoloji hisseleri yükseldi 06 Ekim 2026 09:23
Wall Street’te teknoloji rüzgarı: Nasdaq zirveyi gördü Wall Street'te teknoloji rüzgarı: Nasdaq zirveyi gördü 06 Ekim 2026 09:09
ABD’den İran uyarısı: Yaptırımlara uymayan yabancı finans kuruluşları hedef alınabilir ABD'den İran uyarısı: Yaptırımlara uymayan yabancı finans kuruluşları hedef alınabilir 06 Ekim 2026 08:53
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri 9 ayda yüzde 17,2 azaldı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 9 ayda yüzde 17,2 azaldı 05 Ekim 2026 16:32
Japonya’dan petrol rezervi kararı: Yeni salım yapılmayacak Japonya'dan petrol rezervi kararı: Yeni salım yapılmayacak 05 Ekim 2026 14:51
İran’da petrol sektöründe kritik değişiklik: Bakan Paknejad istifa etti İran'da petrol sektöründe kritik değişiklik: Bakan Paknejad istifa etti 05 Ekim 2026 14:47
Euro son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yatırımcıların gözü İspanya ve Fransa’da Euro son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yatırımcıların gözü İspanya ve Fransa'da 05 Ekim 2026 13:48
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 05 Ekim 2026 13:11
Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları ağustosta arttı Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları ağustosta arttı 05 Ekim 2026 12:26
Bitcoin 87 bin dolara dayandı: Zirve için kritik eşik aşılıyor mu? Bitcoin 87 bin dolara dayandı: Zirve için kritik eşik aşılıyor mu? 05 Ekim 2026 10:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.374,2600 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12374,26 Yüksek 12374,26
Açılış
49,1999 Değişim 0,0357 Son veri saati:
Düşük 49,1686 Yüksek 49,2043
Açılış
55,2642 Değişim 0,2020 Son veri saati:
Düşük 55,2458 Yüksek 55,4478
Açılış
6.538,4640 Değişim 68,187 Son veri saati:
Düşük 6528,217 Yüksek 6596,404
Açılış
95,8655 Değişim 1,5984 Son veri saati:
Düşük 95,7233 Yüksek 97,3217
Açılış
BİST En Aktif Hisseler