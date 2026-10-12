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Rusya’nın dış ticaret fazlası 102,9 milyar dolara yükseldi

Rusya’nın ocak-ağustos dönemindeki dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artış gösterdi. Asya ülkeleri, 381,8 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Rusya’nın dış ticaretinde yüzde 75,5 paya ulaştı.

Rusya’nın dış ticaret fazlası 102,9 milyar dolara yükseldi
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Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2026 14:01

Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 artarak 102,9 milyar dolara çıktı. Rusya Federal Gümrük Servisinin (FTS) açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam dış ticaret hacmi de yüzde 13,75 artışla 505,5 milyar dolara ulaştı.

İHRACAT 304,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Ocak-ağustos döneminde Rusya'nın ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 37,8 milyar dolar artarak 304,2 milyar dolara yükseldi. İthalat ise 23,3 milyar dolarlık artışla 201,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu gelişmelerle birlikte ülkenin dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemindeki 88,4 milyar dolardan 102,9 milyar dolara çıktı.

İHRACATTA MADENLER, İTHALATTA MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖNE ÇIKTI

Verilere göre, Rusya'nın en büyük ihracat kalemini 170,6 milyar dolarla madenler ve madeni ürünler oluşturdu. İthalatta ise 97,7 milyar dolarla makine, teçhizat ve ulaşım araçları ilk sırada yer aldı.

RUSYA'NIN DIŞ TİCARETİNDE ASYA'NIN PAYI YÜZDE 75,5

Rusya'nın Asya ülkeleriyle dış ticaret hacmi 381,8 milyar dolara yükseldi. Böylece Asya ülkelerinin Rusya'nın toplam dış ticaretindeki payı yüzde 75,5'e ulaştı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payı yüzde 17,5 olarak hesaplanırken, bu ülkelerle ticaret hacmi 88,4 milyar dolar oldu.

Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinin toplam dış ticaretteki payı yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu ülkelerle ticaret hacmi 18 milyar dolar olarak kaydedildi. Afrika ülkelerinin payı ise yüzde 3,4 olurken, kıtayla ticaret hacmi 17,2 milyar dolara ulaştı.

Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların ardından Asya ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretindeki payındaki artış eğilimi devam ediyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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