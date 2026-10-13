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Rusya: Bütçe gelirleri 2026 hedeflerini aştı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleriyle enerji dışı bütçe gelirlerinin bu yıl için belirlenen hedefleri aştığını belirterek, ilave enerji dışı gelirlerin yaklaşık 1 trilyon rubleye (yaklaşık 11,9 milyar dolar) ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Rusya: Bütçe gelirleri 2026 hedeflerini aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2026 14:40

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın genel kurulunda yaptığı konuşmada, ülkenin federal bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe gelirlerinin beklentilerin üzerinde seyrettiğine işaret eden Siluanov, "2026 yılına baktığımızda, petrol ve doğal gaz gelirleriyle enerji dışı gelirlerin belirlenen hedefleri genel olarak aştığını görüyoruz. Özellikle ekonomik büyümenin etkisiyle bu yıl yaklaşık 1 trilyon ruble ilave enerji dışı gelir elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

Enerji fiyatlarının yılın ikinci yarısında bütçede öngörülen seviyelerin üzerinde gerçekleştiğini aktaran Siluanov, bu sayede Ulusal Refah Fonu'na da yaklaşık 1 trilyon ruble kaynak aktarabileceklerini ancak bunun küresel piyasalardaki koşullara bağlı olacağını kaydetti.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RUSYA #BÜTÇE

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