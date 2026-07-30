Piyasalar Fed ve Orta Doğu gündemiyle satış baskısı altında! Gözler büyüme verilerinde

Merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren toplantısının ardından Fed dün, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Karar 3'e karşı 9 oyla alındı. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana oy kullandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh, kararın ardından düzenlenen basın toplantısında, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını söyledi.

Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıkları bankanın para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırdı. Üyeler arasında fikir ayrılıklarının olması Fed'in enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına başvurup başvurmayacağı konusunda yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

Üyelerin bir kısmının faizlerin sabit bırakılmasını bir kısmının faiz artırımlarını savunması ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un temkinli yorumları, piyasalarda gelecekte herhangi bir politika hamlesinin zamanlaması konusundaki belirsizlikleri öne çıkardı.

Fed Başkanı Warsh'un enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulamasına karşın bunun tam olarak nasıl yapılacağı konusunda somut bir açıklama yapmaması da yatırımcılara bankanın enflasyonla mücadele etmek için ne yapacağına ilişkin bir ipucu vermedi.

Bankanın faiz artırımına gitmemesinden dolayı enflasyonla mücadelede geride kaldığına dair yorumlar da pay piyasalarını baskıladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 80'lerden yüzde 65'e geriledi.

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon baskısına ilişkin endişeleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara cevaben İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.

Öte yandan ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.

Daha sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) İran'daki askeri hedeflere yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı.

Bu gelişmelerin yanı sıra çip hisselerindeki satış baskısı da küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Dün 8 baz puan artışla yüzde 4,69'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün 2 baz puan artışla yüzde 4,71'de seyrediyor. ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de bugün yüzde 5,2359'la 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla dün yüzde 7,3 artışla 88 dolara yükselen ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 0,8 azalışla 87,3 dolara geriledi.

Fed kaynaklı etkilerle dün yüzde 0,6 düşüşle 100,8'e gerileyen dolar endeksi bugün Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkisiyle yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunuyor.

Yükselen tahvil faizleri ve dolardan destek bulan altının onsu da yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 43 dolardan işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI SERT DÜŞTÜ

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında dün sert düşüşler görüldü. Öte yandan yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerle çip hisselerindeki satış baskısı devam etti.

Önde gelen çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,6, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 9,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri yüzde 5,5 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 8,4 değer kaybetti.

Diğer taraftan ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın net karı ise ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 14 azalarak 15,85 milyar dolara geriledi. Mali takviminde 30 Haziran'da biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının dördüncü çeyreği kabul eden Microsoft da bilançosunu yayımladı. Microsoft'un net karı da söz konusu dönemde yüzde 31 artışla 35,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa sonrası işlemlerde Meta'nın hisseleri yüzde 7,2 düşerken, Microsoft'un hisseleri yüzde 7,5 arttı.

New York borsasının kapanışında Dow Jones endeksi yüzde 2,19, S&P 500 endeksi yüzde 1,52 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,74 değer kaybetti.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı. Öte yandan ABD'de bugün açıklanacak büyüme verilerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

BOE'NİN FAİZ KARARI VE AVRO BÖLGESİ'NDE BÜYÜME PİYASALARIN ODAĞINDA OLACAK

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş dün Avrupa piyasalarında risk iştahını baskıladı. Fransız Hermes'in net karı yılın ilk yarısında değişmezken, şirketin satışlarında artış görüldü.

Buna karşın şirketin Çin pazarındaki faaliyetlerinin zayıf olduğuna dair uyarıda bulunmasıyla hisseleri yüzde 11,4 düştü. Diğer bir Fransa merkezli lüks tüketim merkezi Gucci'nin satışlarının artmasıyla şirketin sahibi Kering'in hisseleri yüzde 16,9 arttı.

Bilançosu beklentilerden iyi gelen Deutsche Bank'ın hisseleri yüzde 1,1 arttı.

Avrupa'da bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde büyüme piyasaların odağında olacak. BoE'nin yüzde 3,75 düzeyinde olan politika faizini sabit bırakması beklenirken, önceki toplantıda 25 baz puan artış yönünde oy kullanan iki üyenin kararlarında bir değişiklik olup olmadığı takip edilecek.

Bu gelişmelerle, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,34 değer kazandı.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne düşüşle başladı.

ASYA BORSALARI JAPONYA HARİÇ GERİLEDİ

Asya borsalarında da şirketlerin yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Güney Kore hükümeti, bireysel yatırımcıların kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına erişimini kısıtlamak için önlemler almayı taahhüt etti. Bu önlemler arasında bireylerin bu fonlara yaptığı yatırımlara sınırlamalar getirilmesi de yer alıyor.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katılımcılar, tek hisse senedine dayalı kaldıraçlı ürünlerde yoğunlaşan işlemlerin piyasa oynaklığının artmasına katkıda bulunduğu konusunda hemfikir oldular ve hızlı ve kararlı bir şekilde yanıt verme sözü verdiler" denildi.

Samsung'un 2. çeyreğe ilişkin bilançosunun beklentilerden iyi gelmesine karşın şirketin hisseleri yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 geriledi.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 13.501,55 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 geriledi.

Dolar/TL dün günü yatay seyirle 47,3878'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,4150'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri, BoE'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, haziran ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

11.00 Almanya, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı işsizlik oranı

14.00 İngiltere, temmuz ayı İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelirler

15.30 ABD, haziran ayı kişisel harcamalar

15.30 ABD, haziran ayı kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları

15.30 ABD, 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla