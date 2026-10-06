O yatırım altın, gümüş ve Bitcoin’i solladı! İşte küresel yatırım araçlarında 9 aylık bilanço

Dolar bazlı küresel yatırım araçlarının ocak-eylül dönemindeki performansında ABD borsa endeksleri yükselişleriyle öne çıkarken, altın, gümüş ve Bitcoin geriledi. Nasdaq 100 yüzde 19,42 yükselişle incelenen yatırım araçları arasında ilk sırada yer alırken, S&P 500 yüzde 10,95 ve Dow Jones yüzde 5,25 değer kazandı.

Aynı dönemde ons gümüş yüzde 20,80 düşüşle en fazla kaybettiren yatırım aracı olurken, Bitcoin yüzde 4,52, ons altın ise yüzde 4,20 geriledi.

ABD BORSALARI 9 AYDA ÖNE ÇIKTI

Nasdaq 100, yıl başındaki 25.462,56 puandan eylül sonunda 30.408,50 puana yükselerek yüzde 19,42 değer kazandı. Endeks, 30 Mart'ta 22.841,42 puana kadar geriledikten sonra toparlandı ve 22 Eylül'de 30.770,63 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

S&P 500 ise yıl başındaki 6.896,24 puandan eylül sonunda 7.651,54 puana çıkarak yüzde 10,95 yükseldi. Endeks, 30 Mart'ta 6.316,91 puana kadar geriledikten sonra 13 Ağustos'ta 7.816,70 puanla rekor kırdı.

Dow Jones endeksi de yıl başındaki 48.367,06 puandan eylül sonunda 50.906,05 puana yükseldi. Endeksin 9 aylık getirisi yüzde 5,25 oldu. Dow Jones, 30 Mart'ta 45.057,28 puana gerilemesinin ardından 5 Ağustos'ta 54.744,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI NASDAQ'I DESTEKLEDİ

ABD pay piyasalarındaki yükselişte şirketlerin beklentileri aşan finansal sonuçları ve yapay zeka altyapısına yönelik harcamalar etkili oldu.

Özellikle yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlar, yarı iletken, veri merkezi donanımı ve bulut hizmetleri şirketlerinin büyüme beklentilerini destekledi.

S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek finansal sonuçları da yükselişte etkili oldu. Ağustosun ikinci yarısı itibarıyla ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan 450'den fazla S&P 500 şirketinin yaklaşık yüzde 85'i kar beklentilerini aştı.

Buna karşın Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve artan enflasyon beklentilerinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri etkilemesi, ABD borsalarında dönem dönem baskı oluşturdu.

ALTINDA REKOR SONRASI DOLAR VE FAİZ BASKISI

Ons altın, yıl başındaki 4.339,49 dolar seviyesinden yüzde 4,20 gerileyerek üçüncü çeyrek sonunda 4.157,41 dolara indi.

Altın 29 Ocak'ta 5.595,47 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 30 Haziran'da 3.943,29 dolara kadar geriledi.

Yılın başındaki yükselişte ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artırdığı güvenli liman talebi ile altına dayalı fonlara girişler etkili oldu. Rekorun ardından yaşanan satışlarda ise enflasyon endişeleriyle değişen para politikası beklentileri ve doların güçlenmesi öne çıktı.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 20,80'E ULAŞTI

Gümüş, incelenen yatırım araçları arasında yılın ilk 9 ayında en fazla değer kaybeden araç oldu.

Ons gümüş, yıl başındaki 76,29 dolardan yüzde 20,80 düşüşle üçüncü çeyrek sonunda 60,43 dolara geriledi. Gümüş, 29 Ocak'ta 121,65 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, 17 Temmuz'da 54,78 dolara kadar indi.

Yılın başındaki yükselişte yatırımcı ilgisi, fiziki piyasadaki likidite sıkışıklığı ve arz-talep dengesine ilişkin beklentiler etkili oldu. Nisan ayında yayımlanan tahminlerde, gümüş piyasasının 2026'da üst üste altıncı yıl arz açığı vermesi ve açığın 46,3 milyon ons olması öngörüldü.

Rekorun ardından yaşanan sert fiyat hareketlerinde doların seyri, faiz beklentileri ve vadeli piyasalardaki teminat artışları da etkili oldu.

BİTCOİN TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEYEMEDİ

Bitcoin, yıl başındaki 87.508,83 dolar seviyesinden üçüncü çeyrek sonunda 83.553,85 dolara gerileyerek yüzde 4,52 değer kaybetti.

Bitcoin dönem içinde 14 Ocak'ta 97.860,60 dolarla yılın en yüksek seviyesini görürken, 1 Temmuz'da 57.747,76 dolara kadar geriledi.

Bitcoin'in dönem içindeki en yüksek seviyesi, 6 Ekim 2025'te kaydedilen 126.198,07 dolarlık tarihi zirvenin altında kaldı.

Risk iştahındaki zayıflama ve Bitcoin'e dayalı yatırım ürünlerinden çıkışlar yılın ilk yarısındaki fiyatlamalarda etkili oldu. Eylülde fon girişlerinin güçlenmesi ise Bitcoin fiyatındaki yükselişi destekledi.

Kripto paralara yönelik düzenleme tarafında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 17 Eylül'de belirli tokenlaştırılmış payların işlem gördüğü dağıtık defter tabanlı platformlar ve bu paylara yönelik belirli likidite sağlayıcıları için geçici ve koşullu muafiyetler tanıdı.

EN BÜYÜK FİYAT DALGALANMASI GÜMÜŞTE

Yılın ilk 9 ayında yatırım araçlarının en düşük ve en yüksek seviyeleri arasındaki fark da dikkat çekti.

Bu fark gümüşte yüzde 122,07, Bitcoin'de yüzde 69,46, altında yüzde 41,90, Nasdaq 100'de yüzde 34,71, S&P 500'de yüzde 23,74 ve Dow Jones'ta yüzde 21,50 olarak gerçekleşti.

Böylece en geniş fiyat dalgalanması, yüzde 122,07'lik farkla gümüşte görüldü.

Fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, Orta Doğu'daki çatışmalar ve yapay zeka yatırımları belirleyici oldu. Fed, 16 Eylül'de politika faizi aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 seviyesine yükseltti.