CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Japonya gıda vergisini yüzde 1’e indirmeye hazırlanıyor: Düzenlemenin maliyeti 24,4 milyar dolar!

Japonya gıda vergisini yüzde 1’e indirmeye hazırlanıyor: Düzenlemenin maliyeti 24,4 milyar dolar!

Japonya hükümeti, gelecek yıl nisan ayından itibaren gıda ve içecek ürünlerinde uygulanan tüketim vergisini iki yıllığına yüzde 1’e düşürmeyi planlıyor.

Japonya gıda vergisini yüzde 1’e indirmeye hazırlanıyor: Düzenlemenin maliyeti 24,4 milyar dolar!

Oluşturma Tarihi 28 Temmuz 2026 09:28

Japonya hükümeti, yerel basında yer alan haberlere göre gelecek yıl nisan ayından itibaren gıda ve içecek ürünlerinde uygulanan tüketim vergisini iki yıllığına yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmeyi planlıyor.

Söz konusu düzenlemenin, Başbakan Sanae Takaichi'nin seçim döneminde öne çıkan vaatlerinden birini hayata geçirmek amacıyla gündeme alındığı belirtildi.

Takaichi'nin, vergi indiriminin yasalaşması için gerekli taslak çalışmaların başlatılması konusunda iktidardaki Liberal Demokrat Parti'ye (LDP) perşembe gününe kadar talimat vermesi bekleniyor. Japon basınından Asahi, TBS ve Nikkei de hükümetin gıda vergisini yüzde 1 seviyesine çekmeyi planladığını aktardı.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara ise hükümetin tüketim vergisi indirimi konusunda görüşmelerinin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Yaklaşık yıllık maliyetinin 4 trilyon yenin (yaklaşık 24,4 milyar dolar) üzerinde olması beklenen düzenlemenin finansmanına ilişkin ise henüz net bir yol haritası bulunmuyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların Japonya'nın mali dengelerine yönelik endişelerini artırırken, devlet tahvili getirileri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu Lagarde’dan enerji şoku ve enflasyon uyarısı: ECB faizleri sabit tuttu 24 Temmuz 2026 07:49
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 23 Temmuz 2026 16:41
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 57 yılın en düşük seviyesinde! 23 Temmuz 2026 16:28
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu 23 Temmuz 2026 15:21
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 15:04
Avrupa’da doğal gaz alarmı! Yüzde 50’den fazla arttı, Goldman Sachs’tan revizyon geldi Avrupa'da doğal gaz alarmı! Yüzde 50'den fazla arttı, Goldman Sachs'tan revizyon geldi 23 Temmuz 2026 11:20
Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi Avrupa borsalarında ECB baskısı! Gözler kritik faiz kararına çevrildi 23 Temmuz 2026 11:15
Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde Japon yeni 40 yılın en düşük seviyesinde 23 Temmuz 2026 10:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 10:08
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 23 Temmuz 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 23 Temmuz 2026 09:30
Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı Japon yeni 40 yılın en dip seviyesinde! Piyasalarda müdahale beklentisi yeniden arttı 23 Temmuz 2026 08:55
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.773,6400 Değişim 77,42 Son veri saati:
Düşük 13752,41 Yüksek 13829,83
Açılış
47,3818 Değişim 0,0531 Son veri saati:
Düşük 47,3307 Yüksek 47,3838
Açılış
53,916 Değişim 0,0979 Son veri saati:
Düşük 53,8612 Yüksek 53,9591
Açılış
6.169,8580 Değişim 69,206 Son veri saati:
Düşük 6146,719 Yüksek 6215,925
Açılış
87,5114 Değişim 2,8916 Son veri saati:
Düşük 86,4286 Yüksek 89,3202
Açılış
BİST En Aktif Hisseler