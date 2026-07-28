Japonya gıda vergisini yüzde 1’e indirmeye hazırlanıyor: Düzenlemenin maliyeti 24,4 milyar dolar!

Japonya hükümeti, yerel basında yer alan haberlere göre gelecek yıl nisan ayından itibaren gıda ve içecek ürünlerinde uygulanan tüketim vergisini iki yıllığına yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmeyi planlıyor.

Söz konusu düzenlemenin, Başbakan Sanae Takaichi'nin seçim döneminde öne çıkan vaatlerinden birini hayata geçirmek amacıyla gündeme alındığı belirtildi.

Takaichi'nin, vergi indiriminin yasalaşması için gerekli taslak çalışmaların başlatılması konusunda iktidardaki Liberal Demokrat Parti'ye (LDP) perşembe gününe kadar talimat vermesi bekleniyor. Japon basınından Asahi, TBS ve Nikkei de hükümetin gıda vergisini yüzde 1 seviyesine çekmeyi planladığını aktardı.

Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara ise hükümetin tüketim vergisi indirimi konusunda görüşmelerinin henüz tamamlanmadığını ifade etti.

Yaklaşık yıllık maliyetinin 4 trilyon yenin (yaklaşık 24,4 milyar dolar) üzerinde olması beklenen düzenlemenin finansmanına ilişkin ise henüz net bir yol haritası bulunmuyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların Japonya'nın mali dengelerine yönelik endişelerini artırırken, devlet tahvili getirileri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturuyor.