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Japon Yeni müdahale sonrası kazançlarının yarısını geri verdi

Japon yeni, ABD ve Japonya’nın ortak döviz müdahalesiyle elde ettiği yükselişin önemli bir bölümünü kaybederken, dolar/yen paritesinin yeniden 160 seviyesine yaklaşması yeni müdahale beklentilerini artırdı. Uzmanlar, kalıcı toparlanma için Japonya Merkez Bankası’nın faiz politikası ve Fed’in adımlarının belirleyici olacağını vurguluyor.

Japon Yeni müdahale sonrası kazançlarının yarısını geri verdi

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2026 09:35

Japon yeni, ABD ve Japonya'nın ortak müdahalesiyle sağladığı kazanımların yaklaşık yarısını geri verdi. Bu gelişmeyle birlikte, yetkililerin piyasaya yeniden müdahale edebileceği yönündeki beklentiler güç kazandı.

Dolar/yen paritesi, pazartesi günü kısa süreliğine 155,23 seviyesine kadar geriledikten sonra cuma sabahı 158,45'e yükseldi. Geçen hafta, Japonya ve ABD'nin 1998'den bu yana gerçekleştirdiği ilk ortak yen alım operasyonu öncesinde parite, son 40 yılın en yüksek seviyelerine yaklaşarak 164 civarında işlem görmüştü.

Yenin yükselişini sürdürememesi, döviz müdahalesinin etkisinin sınırlı kaldığına işaret etti. ABD ile Japonya arasındaki yüksek faiz farkı, Japonya'nın büyük kamu borcu ve küresel jeopolitik riskler, yen üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

Doların güçlenmesi de yen üzerindeki baskıyı artırdı. Perşembe günü petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dolar, iki haftanın en güçlü günlük performansını kaydetti.

Oversea-Chinese Banking stratejisti Moh Siong Sim, dolar/yen kurunun 160 seviyesine yaklaşması halinde yeni bir müdahale ihtimalinin arttığını belirtti. Sim, müdahalenin kalıcı sonuç vermesi için Japonya Merkez Bankası'nın daha hızlı faiz artırması veya ABD Merkez Bankası'nın gevşeme politikasını destekleyen bir ortam oluşması gerektiğini ifade etti.

Japonya'nın eski Başbakanı Fumio Kishida da ABD ve Japonya'nın ortak müdahalesinin kısa vadede yeni desteklediğini, ancak bunun para birimi ya da ekonomi açısından temel sorunları değiştirecek nitelikte olmadığını söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#JAPONYA MERKEZ BANKASI #ABD MERKEZ BANKASI #FED #JAPON YENİ #ABD

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