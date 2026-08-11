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İran Petrol Bakanlığı'ndan doğal gaz üretimi açıklaması

İran Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aseluye'deki tesiste günlük 95 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesi kaybedildi.

İran Petrol Bakanlığı’ndan doğal gaz üretimi açıklaması
AA

Oluşturma Tarihi 11 Ağustos 2026 11:22

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta hedef alınan Aseluye'deki gaz işleme tesisinde günlük 95 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesinin kaybedildiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Petrol Bakanı Paknejad, Buşehr eyaletine bağlı Aseluye'deki gaz işletme tesisindeki üretimin ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle düştüğünü bildirdi.

Paknejad, "Aseluye'deki gaz işleme tesisinin bir bölümünde meydana gelen hasar sonrasında günlük yaklaşık 95 milyon metreküp gaz üretim kapasitesi kaybı Şehriver sonuna kadar (22 Eylül) kadar giderilecek." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan son savaşta ülkenin günlük toplam 230 milyon metreküp doğal gaz üretim kapasitesini kaybettiğini bildirmişti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#İRAN #PETROL #DOĞAL GAZ

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