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Çin'in ihracatı Temmuz'da beklentileri aştı: Yüksek teknoloji talebi dış satımı destekledi

Çin'in ihracatı temmuz ayında yıllık bazda yüzde 23 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Küresel yüksek teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep ve ABD'nin yeni gümrük vergileri öncesi hızlanan sevkiyatlar, ülkenin dış ticaret performansını destekledi.

Çin’in ihracatı Temmuz’da beklentileri aştı: Yüksek teknoloji talebi dış satımı destekledi

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2026 07:44

Çin ekonomisi, temmuz ayında ihracatta beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı ABD doları bazında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 arttı.

Bu oran ekonomistlerin yüzde 22,2 seviyesindeki beklentisini aşarken, haziran ayında kaydedilen yüzde 27'lik güçlü artışın gerisinde kaldı. Haziran ayındaki yükseliş, Ekim 2021'den bu yana görülen en yüksek ihracat artışı olarak kayıtlara geçmişti.

İTHALATTA DA GÜÇLÜ ARTIŞ DEVAM ETTİ

Temmuz ayında ithalat yıllık bazda yüzde 27,5 yükseldi. Böylece ithalat, piyasanın yüzde 27,9'luk beklentisinin hafif altında gerçekleşse de güçlü seyrini korudu.

Buna karşın veri, haziran ayında son beş yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 36'lık artışa göre ivme kaybına işaret etti.

YAPAY ZEKâ YATIRIMLARI İHRACATI DESTEKLEDİ

Küresel ölçekte yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların hız kazanması, Çin'in yüksek teknoloji ürünlerine olan dış talebini canlı tuttu. İç tüketimdeki zayıflığa rağmen elektronik bileşenler ve teknoloji ürünlerine yönelik uluslararası talep, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin büyümesini destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ABD'NİN YENİ TARİFELERİ SEVKİYATLARI HIZLANDIRDI

Çinli ihracatçılar, ABD'nin uygulamaya koyacağı yeni gümrük vergileri öncesinde temmuz ayında sevkiyatlarını hızlandırdı. Washington yönetimi, temmuz ayı sonunda Çin menşeli ürünlere uygulanan geçici yüzde 10'luk tarifeyi sona erdirirken, yerine yüzde 12,5 oranında yeni gümrük vergisini yürürlüğe aldı.

Analistler, yeni tarife düzenlemeleri öncesinde öne çekilen ihracatın temmuz verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olduğunu değerlendiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ABD #ÇİN #İHRACAT

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