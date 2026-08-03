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İngiltere'de imalat PMI son 4 ayın en düşük seviyesinde!

İngiltere'de imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda son 4 ayın en düşüğüne gerileyerek 51,9 puan oldu.

İngiltere’de imalat PMI son 4 ayın en düşük seviyesinde!
AA

Oluşturma Tarihi 03 Ağustos 2026 12:53

S&P Global, İngiltere'nin temmuz ayına ilişkin imalat PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat PMI temmuzda 51,9 puanla büyüme bölgesi olan 50 puanın üzerinde gerçekleşti ve İngiltere imalat sektörü yılın üçüncü çeyreğine olumlu sinyallerle başladı. Ancak temmuz PMI verileri, son 4 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. İmalat PMI haziranda 52,5 puan olarak gerçekleşmişti.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, üretim, yeni siparişler ve yeni ihracat işlerindeki büyüme oranlarının hızlanmasıyla temmuzun İngiltere imalat sektörü için yeni bir umut kaynağı olduğunu belirterek, üretim artışında da son iki yılın en hızlı büyümesinin görüldüğünü kaydetti.

Orta Doğu'daki gelişmelerin gelecek haftalarda tedarik ve fiyat eğilimleri açısından kilit rol oynayacağını ifade eden Dobson, temmuzdaki olumlu gelişmelerin iş gücü piyasasına tam olarak yansımadığını ve imalat sektöründeki istihdam artışının neredeyse durma noktasına geldiğini aktardı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE #ORTA DOĞU #İMALAT

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