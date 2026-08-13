İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere ekonomisi 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüdü. Ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,2 büyüme gösterdi.

BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ HİZMET SEKTÖRÜ OLDU

İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 büyümüştü. Nisan-haziran döneminde kaydedilen yüzde 0,4'lük büyümede hizmet sektörü öne çıktı.

İkinci çeyrekte hizmet sektörü yüzde 0,5, inşaat sektörü yüzde 0,3 büyürken, üretim sektöründe değişim yaşanmadı.

Piyasa beklentileri ekonominin ikinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,1 büyümesi yönündeydi. Böylece gerçekleşen yıllık büyüme beklentilerin üzerinde oldu.

KİŞİ BAŞINA GSYH DE ARTTI

İngiltere'de kişi başına reel GSYH, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseldi. Kişi başına GSYH geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 arttı.

Aylık verilere göre İngiltere ekonomisi haziranda yüzde 0,3 büyüdü. ONS, daha önce mayıs ayı için açıkladığı yüzde 0,1'lik büyüme verisini ise sıfıra revize etti.

Böylece İngiltere ekonomisi nisandaki daralmanın ve mayıstaki yatay seyrin ardından haziranda yeniden büyüme kaydetti.