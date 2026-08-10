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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da barışı sağlayacak anlaşmanın gecikmesiyle karışık seyrediyor.

Avrupa borsaları karışık seyrediyor
AA

Oluşturma Tarihi 10 Ağustos 2026 11:12

Küresel piyasalarda, ABD'de zayıf gelen istihdam verilerinin ardından ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması risk iştahını desteklerken, Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi yatırımcıları temkinli olmaya yöneltti.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 23 bin kişi azalırken, piyasa beklentileri 85 bin kişilik artış yönündeydi. Özel sektör istihdamı ise aynı dönemde 44 bin kişi artmasına karşın tahminlerin altında kaldı.

Verinin ardından para piyasalarında yıl sonuna kadar Fed'e yönelik faiz artışı beklentileri zayıfladı. Bankanın eylül toplantısında politika duruşunu değiştirmeyeceği ihtimali yüzde 53'e yükselirken, olası bir faiz artırımı ihtimali ekim ayı için yüzde 71, aralık için de yüzde 83 ile fiyatlanıyor.

Analistler, haziranda başlayan Dünya Kupası organizasyonunun temmuzda sona ermesinin ardından özellikle hizmet sektöründe istihdamın gerilemesinin, tarım dışı istihdamdaki düşüşün nedenlerinden biri olabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Jeopolitik tarafta ABD yönetimi, İran'a karşı yeni bir askeri operasyonu şimdilik geri plana çekerek ekonomik baskının sonuç vermesini bekliyor.

Orta Doğu'da barışı sağlayacak anlaşmanın gecikmesi ve müzakerelerde henüz olumlu bir gelişme olmamasının yanında İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması ve ekonomik ödeme yapılması gibi talepleri diretmesi bölge piyasalarında jeopolitik riskleri diri tutuyor.

AVRUPA'DA BU HAFTA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN OLACAK

Bu hafta Avro Bölgesi'nde önemli veriler yakından takip edilecek.

Çarşamba günü Almanya'da enflasyon, perşembe günü İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, cuma günü ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunacak. Bölgede ekonomik aktivitenin hızlandığına işaret eden veriler geçen hafta piyasaları desteklemişti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 660,7 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 10.887 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 53.691 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 20.131 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 26.347 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi de önceki kapanışa paralel 8.714 puanda işlem görüyor.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #AVRO BÖLGESİ #HÜRMÜZ BOĞAZI

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