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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ağustosta arttı

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ağustosta 4 puanlık artışla 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni ağustosta arttı
AA

Oluşturma Tarihi 10 Ağustos 2026 14:18

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ağustos ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda eksi 3,1 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4 puanlık artışla 0,9'a yükseldi. Böylece, endeks son 4 ay boyunca artış gösterdi ve şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentileri, endeksin ağustosta eksi 0,7 puan olması yönündeydi.

Endeksteki iyileşme yatırımcıların mevcut koşullara ilişkin değerlendirmelerinde yaşanan toparlanmadan kaynaklandı.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi ise 9,3'ten 10,3'e çıktı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 14,8 puandan eksi 8 puana yükselerek Şubat 2026'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AVRO BÖLGESİ #FRANKFURT

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