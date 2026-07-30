İHA saldırısı! Karadeniz’deki CPC terminalinde petrol yüklemeleri durduruldu

CPC'den yapılan açıklamada, Marshall Adaları bayraklı "NIFFOS SIFNOS" adlı tankerin, Tengizchevroil tarafından sevk edilen petrolü CPC'nin deniz yükleme noktasında yüklediği sırada İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

Saldırı sonucu tankerin güvertesinde yangın çıktığı bilgisi verilen açıklamada, yangının mürettebat ve CPC'ye ait 3 yardımcı geminin müdahalesiyle söndürüldüğü belirtildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olmadığı, petrol sızıntısı meydana gelmediği belirtilen açıklamada, tankerin yüzebilir durumda olduğu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, saldırının ardından petrol yüklemelerinin durdurulduğu, boru hattı tesislerinin ise normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Rus kara sularında petrol yüklemek üzere terminale ilerleyen Man Adası bayraklı "MARATHI" adlı tankerin de İHA saldırısına uğradığının belirtildiği açıklamada, saldırılar terör eylemi olarak tanımlanarak kınandı.

Kazakistan'daki Hazar Denizi petrol sahalarını Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na bağlayan yaklaşık 1510 kilometrelik CPC boru hattıyla, Kazakistan'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'i yapılıyor.

