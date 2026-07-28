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Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor

ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde, piyasalarda faiz artışı beklentileri yeniden gündeme geldi. Olası 25 baz puanlık artışın kısa vadede riskli varlıklarda baskı oluşturabileceği, ancak uzun vadede Fed’in enflasyonla mücadele konusundaki güvenini artırabileceği değerlendiriliyor.

Fed’in faiz artışı ihtimali güçleniyor: Piyasalar yeni karar öncesi dalgalanmaya hazırlanıyor

Oluşturma Tarihi 28 Temmuz 2026 09:05

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz artırma ihtimalinin, piyasa beklentilerinden daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Analizlere göre olası 25 baz puanlık faiz artışı, kısa vadede piyasalarda sert hareketlere neden olabilirken, uzun vadede Fed'in enflasyonla mücadeledeki kararlılığına yönelik güveni destekleyebilir.

Piyasalar, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü açıklayacağı karar öncesinde yaklaşık yüzde 40 seviyesinde faiz artışı ihtimalini fiyatlıyor. Ancak bazı değerlendirmelerde, çeyrek puanlık bir faiz artışının mevcut piyasa beklentilerinin işaret ettiğinden daha güçlü bir olasılık taşıdığı ifade ediliyor.

FAİZ ARTIŞI KISA VADEDE BASKI OLUŞTURABİLİR

Analize göre Fed'in faiz artırması halinde yatırımcılar öncelikle ek sıkılaşmanın boyutunu değerlendirecek. Bu durum, başta riskli varlıklar olmak üzere piyasalarda satış baskısına neden olabilir.

Bununla birlikte, Fed'in enflasyon hedefi konusunda daha kararlı bir duruş sergilemesi, uzun vadede ABD tahvil faizlerinde düşüş ve piyasalarda daha dengeli bir görünüm sağlayabilir.

KEVİN WARSH'IN MESAJLARI BEKLENTİLERİ ETKİLEDİ

Haziran ayında Fed Başkanlığı görevine başlayan Kevin Warsh'ın ilk politika toplantısında enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajlar vermesi, erken faiz artışı beklentilerini güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Warsh'ın önceki Fed başkanlarından farklı olarak gelecekteki faiz patikasına yönelik kesin yönlendirmelerden kaçınması dikkat çekerken, bu ay Kongre'de yaptığı sunumda para politikasının her toplantıda güncel ekonomik verilere göre şekillenmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Fed Başkanı, enflasyonun halen yüksek ve kalıcı olduğunu, bu sorunun çözümünde para politikasının önemli bir rol oynadığını ifade etti.

FED RAPORU SIKI PARA POLİTİKASI SİNYALİ VERDİ

Fed'in Kongre'ye sunduğu son Para Politikası Raporu da daha sıkı bir para politikası yaklaşımını destekleyen bir tablo ortaya koydu. Raporda, ekonomik büyümenin güçlü seyrettiği, iş gücü piyasasının genel olarak dayanıklı kaldığı ve merkez bankasının önceliğini enflasyonla mücadeleye verebileceği belirtildi.

Öte yandan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ve Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack'ın temmuz ayında faiz artışına daha yakın isimler arasında yer aldığı aktarıldı. Minnesota Fed Başkanı Neel Kashkari ile Fed Yönetim Kurulu üyeleri Christopher Waller, Lisa Cook ve Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesi halinde ek faiz artışlarının gündeme gelebileceğine işaret etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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