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ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler?

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın görev süresini yaklaşık dokuz ay erken sonlandıracağını açıklaması, Avrupa'da yeni bir dönemi başlattı. AMB başkanlığı için İspanya ve Hollanda'dan adaylar öne çıkarken, yeni başkanın en önemli sınavının Fransa'nın mali sorunları ve Avrupa Merkez Bankasının bağımsızlığını korumak olması bekleniyor.

ECB başkanlığı için yarış başladı: Öne çıkan adaylar kimler?

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2026 12:22

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın görev süresini yaklaşık dokuz ay erken tamamlayacağını açıklaması, Avrupa ekonomisinde yeni bir tartışma başlattı. Şubat 2027'de görevden ayrılması beklenen Lagarde'ın kararında Fransa'daki siyasi gelişmelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Analistlere göre Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sağcı Marine Le Pen'in öne çıkması, AMB'nin bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırıyor. Erken ayrılık kararının, Emmanuel Macron ve Avrupalı liderlere seçim öncesinde yeni başkanı belirleme fırsatı sunacağı düşünülüyor.

Lagarde, 29 Ekim'deki faiz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, artık tarafsız kalamayacağını belirterek önem verdiği Avrupa yanlısı değerleri savunmak istediğinin sinyalini verdi.

YENİ BAŞKANIN ÖNCELİĞİ FRANSA OLACAK

Analistler, Lagarde'ın halefini bekleyen en büyük sorunun faiz politikası değil, Fransa'nın ekonomik görünümü olacağını öngörüyor. Bütçe açığını azaltmakta zorlanan Fransa'da tahvil piyasasındaki risklerin artması, yeni başkanın öncelikli gündemlerinden biri olacak.

Fransa'nın mali sorunlarına yönelik atılacak adımların kapsamı, euronun istikrarı ve AMB'nin güvenilirliği açısından belirleyici olacak.

AMB BAŞKANLIĞI İÇİN ÜÇ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Yeni başkanlık için eski İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel'in adı da olası adaylar arasında geçiyor.

De Cos'un dengeli para politikası yaklaşımı nedeniyle öne çıktığı belirtilirken, Knot'un Almanya'da daha fazla siyasi destek görebileceği değerlendiriliyor. AB liderlerinin aralık ayındaki Avrupa Konseyi toplantısında yeni yönetim için uzlaşma araması bekleniyor.

LAGARDE'IN GÖREV DÖNEMİ KRİZLERLE GEÇTİ

2019'da göreve gelen Lagarde; Kovid-19 salgını, enerji krizi ve yüksek enflasyonla mücadele süreçlerini yönetti. Acil tahvil alım programları ve faiz artışlarıyla öne çıkan başkan, kriz dönemlerindeki yönetimiyle dikkat çekti.

Buna karşın görevini erken bırakması Avrupa basınında eleştirilere neden oldu. Lagarde'ın ayrılık kararının zamanlaması sorgulanırken, AMB sonrasında Dünya Ekonomik Forumu'nda görev alabileceği iddiaları da gündeme geldi.

EKONOMİSTLERDEN FARKLI DEĞERLENDİRMELER

DIW Başkanı Marcel Fratzscher, erken ayrılığın Avrupa hükümetlerine AMB'nin bağımsızlığını koruyacak bir halef belirleme fırsatı sunduğunu ifade etti.

ING Başekonomisti Carsten Brzeski ise Lagarde'ın kararının kurumsal bir uzlaşmadan çok kişisel bir tercih olduğunu belirtti. Brzeski, yaşanan gelişmelerin AMB'nin kurumsal itibarını ciddi ölçüde zedeleyeceği görüşüne katılmadığını vurguladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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