Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ılıman hava tahminleri ve Norveç'ten gaz akışının artacağı beklentisiyle haftalık bazda yüzde 6,6 düşerek megavatsaat başına 82,58 avroya geriledi. Hollanda merkezli TTF'de aralık vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma günü 88,45 avrodan kapanmıştı.

NORVEÇ'TEN GAZ ÜRETİMİ ARTTI

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen TTF'de fiyatlar, bugün saat 14.54 itibarıyla geçen haftanın kapanışına göre yüzde 6,6 azalarak 82,58 avroya indi.

Gerilemede, Avrupa genelinde sıcaklıkların önceki tahminlerden daha ılıman seyredeceği beklentisi etkili oldu. Norveç'ten doğal gaz arzının artacağı öngörüsü de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı güçlendirdi.

Norveç Offshore Direktörlüğü verilerine göre, ülkenin günlük doğal gaz üretimi ekimde 355 milyon 621 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti. Bu miktar, geçen yılın aynı ayındaki 336 milyon 870 bin metreküpe kıyasla yüzde 5,6 artışa işaret etti.

Ekim ayındaki üretim, eylülde kaydedilen 296 milyon 776 bin metreküp seviyesine göre de yaklaşık yüzde 19,8 yükseldi.

Bölgedeki bakım çalışmalarının ve bazı üretim kesintilerinin sona ermesiyle birlikte Avrupa'ya gaz akışının artacağı beklentisi, fiyatları baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

GAZ DEPOLARINDAKİ DOLULUK ORANI ENDİŞE YARATIYOR

Fiyatlardaki düşüşe karşın Avrupa Birliği genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyretmesi, arz güvenliği endişelerini canlı tutuyor.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre, AB ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 67,2 olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 77,52 seviyesindeydi.

Analistler, Avrupa'nın büyük bölümünde gelecek hafta mevsim normallerinin altında sıcaklıklar beklenmesinin ısınma talebini artırabileceğini belirtiyor. Talepteki olası artışın depolardan gaz çekişini hızlandırarak fiyatlara yeniden destek verebileceği değerlendiriliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SALDIRILAR LNG ARZINI ETKİLİYOR

Hürmüz Boğazı çevresinde tanker saldırılarının sürmesi de doğal gaz piyasasında arz endişelerini artıran gelişmeler arasında bulunuyor.

Saldırıların Körfez'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını olumsuz etkilediği ve arz tarafındaki aksamaların devam edebileceğine işaret ettiği belirtiliyor.