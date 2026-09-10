CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kaybederek 14.436,10 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 10 Eylül 2026 13:12

Son Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2026 13:13

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 69,38 puan ve yüzde 0,48 azalışla 14.436,10 puana indi.

Toplam işlem hacmi 79,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,11 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da alevlenen çatışmaların etkisiyle negatif seyrederken yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST 100 ENDEKSİ #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #AVRUPA MERKEZ BANKASI #BANKACILIK ENDEKSİ #ECB #BORSA İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 08 Eylül 2026 17:09
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira Altının kilogram fiyatı 6 milyon 847 bin lira 08 Eylül 2026 17:07
Güney Afrika ekonomisi küçüldü Güney Afrika ekonomisi küçüldü 08 Eylül 2026 16:47
Çin’in ihracatı ağustosta arttı Çin'in ihracatı ağustosta arttı 08 Eylül 2026 15:57
Almanya’da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde Almanya'da doğal gaz depolarında alarm: Doluluk son 15 yılın dibinde 08 Eylül 2026 15:46
Almanya’nın ihracatı azaldı Almanya'nın ihracatı azaldı 08 Eylül 2026 11:40
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 08 Eylül 2026 11:07
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 08 Eylül 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 08 Eylül 2026 09:30
Altının gram fiyatı ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadar oldu? 08 Eylül 2026 09:22
Küresel piyasalarda kritik gün: Petrol ve altın yükseliyor Küresel piyasalarda kritik gün: Petrol ve altın yükseliyor 08 Eylül 2026 09:21
Kanada’dan ABD’ye 20 milyar dolarlık tarife kararı Kanada’dan ABD’ye 20 milyar dolarlık tarife kararı 08 Eylül 2026 08:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.456,4700 Değişim 148,33 Son veri saati:
Düşük 14421,56 Yüksek 14569,89
Açılış
48,5006 Değişim 0,0476 Son veri saati:
Düşük 48,4595 Yüksek 48,5071
Açılış
56,5136 Değişim 0,1511 Son veri saati:
Düşük 56,4426 Yüksek 56,5937
Açılış
6.854,4240 Değişim 71,971 Son veri saati:
Düşük 6842,73 Yüksek 6914,701
Açılış
103,6186 Değişim 2,5246 Son veri saati:
Düşük 103,4625 Yüksek 105,9871
Açılış
BİST En Aktif Hisseler