CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 13.790,46 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı
AA

Oluşturma Tarihi 11 Ağustos 2026 10:03

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 13.811,60 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 21,14 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.790,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,75 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barış arayışlarının henüz sonuç vermemesiyle güçlenen enflasyonist endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajlar risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100 ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL #BIST 100

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fransa’da işsizlik oranı yükseldi: Son 6 yılın en yüksek seviyesi Fransa’da işsizlik oranı yükseldi: Son 6 yılın en yüksek seviyesi 07 Ağustos 2026 10:22
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 07 Ağustos 2026 10:10
Goldman Sachs’tan yen değerlendirmesi Goldman Sachs'tan yen değerlendirmesi 07 Ağustos 2026 09:37
Japon Yeni müdahale sonrası kazançlarının yarısını geri verdi Japon Yeni müdahale sonrası kazançlarının yarısını geri verdi 07 Ağustos 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 07 Ağustos 2026 09:30
Piyasalarda gözler ABD’nin tarım dışı istihdam verisinde! Piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisinde! 07 Ağustos 2026 09:23
Çin’in ihracatı Temmuz’da beklentileri aştı: Yüksek teknoloji talebi dış satımı destekledi Çin'in ihracatı Temmuz'da beklentileri aştı: Yüksek teknoloji talebi dış satımı destekledi 07 Ağustos 2026 07:44
ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte beklenenden fazla arttı ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte beklenenden fazla arttı 06 Ağustos 2026 16:32
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 06 Ağustos 2026 15:57
Avro Bölgesi’nde perakende satışlar geriledi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar geriledi 06 Ağustos 2026 13:46
Euro değişiyor! ECB yeni banknot tasarımlarını tanıttı Euro değişiyor! ECB yeni banknot tasarımlarını tanıttı 06 Ağustos 2026 11:34
Avrupa’da doğal gaz alarmı: Depolar tarihi dipte! Kışın fiyatlar 210 euroyu görebilir Avrupa'da doğal gaz alarmı: Depolar tarihi dipte! Kışın fiyatlar 210 euroyu görebilir 06 Ağustos 2026 10:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.618,6500 Değişim 228,01 Son veri saati:
Düşük 13562,45 Yüksek 13790,46
Açılış
47,7481 Değişim 0,0711 Son veri saati:
Düşük 47,6723 Yüksek 47,7434
Açılış
55,1157 Değişim 0,3533 Son veri saati:
Düşük 54,8265 Yüksek 55,1798
Açılış
6.708,4880 Değişim 120,060 Son veri saati:
Düşük 6687,501 Yüksek 6807,561
Açılış
99,3652 Değişim 3,4440 Son veri saati:
Düşük 98,6422 Yüksek 102,0862
Açılış
BİST En Aktif Hisseler