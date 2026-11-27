Belçika'da enflasyon yüksek seviyesini koruyor. Belçika İstatistik Kurumu (Statbel) tarafından açıklanan kasım ayı verilerine göre, yıllık enflasyon yüzde 5,09'a geriledi ancak üst üste ikinci ay yüzde 5'in üzerinde kaldı.

Ekim ayında yüzde 5,26 olarak ölçülen yıllık enflasyon, kasımda sınırlı gerileme gösterdi. Tüketici fiyatları ise kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

ENERJİ FİYATLARINDA YÜZDE 33,69 ARTIŞ

Belçika'da enflasyon üzerindeki en önemli baskı kaynaklarından biri enerji fiyatları oldu. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ekim ayında yüzde 33,22 iken kasımda yüzde 33,69'a yükseldi.

Enerji fiyatlarının yıllık enflasyona katkısı 2,96 puan olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 65,6, kalorifer yakıtı yüzde 38,1, dizel yüzde 35,6 ve elektrik fiyatları yüzde 25,6 arttı.

Aylık değişimlerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. Kasım ayında doğal gaz fiyatları yüzde 7,7, elektrik fiyatları yüzde 3 yükselirken akaryakıt fiyatları yüzde 7,5 geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,47'YE GERİLEDİ

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonda ise düşüş yaşandı.

Ekim ayında yüzde 2,8 olan çekirdek enflasyon, kasımda yüzde 2,47'ye geriledi. Hizmet fiyatlarındaki yıllık artış da aynı dönemde yüzde 4,73'ten yüzde 4,12'ye düştü.

ECB'NİN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avro Bölgesi için orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Belçika'da yıllık enflasyonun yüzde 5'in üzerinde kalması, enerji fiyatlarındaki yüksek artışın fiyatlar üzerindeki etkisinin devam ettiğini ortaya koydu. Buna karşılık çekirdek enflasyon ve hizmet fiyatlarındaki gerileme, enerji dışındaki fiyat baskılarında yavaşlamaya işaret etti.