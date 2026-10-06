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Avrupa'da alışveriş hareketliliği: Perakende satışlar ağustosta yükseldi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 yükselirken, yıllık artış yüzde 0,8 oldu. AB genelinde ise perakende satışlar aynı dönemde yıllık yüzde 1,2 arttı.

Avrupa’da alışveriş hareketliliği: Perakende satışlar ağustosta yükseldi
AA AA

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2026 15:12

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar da ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,2 artış gösterdi.

ROMANYA VE İSVEÇ'TE SATIŞLAR HIZLANDI

AB üyeleri arasında ağustosta aylık bazda perakende satışların en fazla arttığı ülke yüzde 2,3 ile Romanya oldu. Romanya'yı yüzde 1,4 ile İsveç ve yüzde 1,3 ile Almanya izledi.

Aylık bazda en fazla düşüş ise yüzde 9,4 ile Lüksemburg'da görüldü. Lüksemburg'u yüzde 1,9 ile Malta ve yüzde 1,4 ile Letonya takip etti.

YILLIK ARTIŞTA İSVEÇ ZİRVEDE

Ağustosta yıllık bazda perakende satışlar İsveç'te yüzde 7,7 arttı. İsveç'i yüzde 7,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde 6 ile Estonya izledi.

Buna karşılık perakende satışlar Malta'da yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 0,6, İtalya'da yüzde 0,5 ve Almanya'da yüzde 0,4 geriledi.

TEMMUZ VERİLERİ REVİZE EDİLDİ

Eurostat, temmuz ayına ilişkin AB'nin aylık perakende satış verisini de revize etti. Daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan düşüş yüzde 0,5'e çekildi.

Avro Bölgesi'nde temmuz ayındaki yüzde 0,6'lık düşüş verisi ise değiştirilmedi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#AVRO BÖLGESİ

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