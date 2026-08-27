Avro Bölgesi’nde şirketlere verilen krediler ve para arzı arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayına ilişkin şirketlere ve hanehalkına verilen kredilerle ilgili verileri yayımladı.

Buna göre, temmuzda finans dışı şirketlere verilen krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda yıllık bazda yüzde 4 artmıştı.

Aynı dönemde hanehalkına verilen krediler de hazirandaki yüzde 3'lük seviyesinden temmuzda yüzde 3,1'e çıktı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde en geniş tanımlı para arzı M3, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 büyüyerek Temmuz 2025'ten bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Art arda 3 aydır ivme kazanan M3 para arzı haziranda yüzde 3,3 artmıştı. Analistler ise para arzında temmuz ayı için yüzde 3,5'lik daha güçlü büyüme öngörüyordu.