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Petrol üretiminde hareketlilik! ABD'de aktif sondaj kuleleri yükseldi

ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artışla 451'e yükseldi. Son bir yılda 41 kule devreye girerken, Brent petrolün varil fiyatı haftayı 87,93 dolardan tamamladı.

Petrol üretiminde hareketlilik! ABD’de aktif sondaj kuleleri yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2026 09:19

ABD'de petrol üretiminin öncü göstergeleri arasında yer alan aktif petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj faaliyetlerinde artış devam etti.

AKTİF SONDAJ KULESİ SAYISI 451'E YÜKSELDİ

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de aktif petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Temmuz döneminde önceki haftaya göre 1 artarak 451'e çıktı.

Veriler, ülkedeki petrol üretim kapasitesine yönelik yatırımların sürdüğünü gösterirken, aktif petrol sondaj kulesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 41 adet artış kaydetti.

PETROL FİYATLARI HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Sondaj faaliyetlerindeki artışın takip edildiği haftada petrol fiyatlarında da yükseliş görüldü.

Perşembe gününü 86,88 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 87,93 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günkü 83,59 dolar seviyesinden yükselerek haftanın son işlem gününü 85,88 dolar düzeyinde kapattı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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