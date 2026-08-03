CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI temmuzda hızlı yükseldi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI temmuzda hızlı yükseldi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi.

Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI temmuzda hızlı yükseldi
AA

Oluşturma Tarihi 03 Ağustos 2026 13:42

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin temmuz ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda enflasyon baskıları azalırken, fabrika üretimi arttı.

Haziranda 51,4 puan olan imalat sanayi PMI, temmuzda 51,9 puana çıktı. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI temmuzda son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ayrıca, temmuzda Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, Mart 2022'den bu yana en hızlı artışı gösterdi.

Firmalar üretimi artırmak için birikmiş siparişleri tamamlama yöntemini kullandı ve stokları azalttı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde temmuz ayı imalat sanayi PMI'nın 52 puan olması yönündeydi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AVRO BÖLGESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 30 Temmuz 2026 16:48
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 30 Temmuz 2026 16:35
İngiltere Merkez Bankası: Orta Doğu’daki gerilim uzun sürerse faiz artabilir İngiltere Merkez Bankası: Orta Doğu'daki gerilim uzun sürerse faiz artabilir 30 Temmuz 2026 16:27
ABD’de kişisel tüketim harcamaları haziranda arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları haziranda arttı 30 Temmuz 2026 16:23
Almanya’da temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu Almanya'da temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu 30 Temmuz 2026 15:35
ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 30 Temmuz 2026 15:34
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit bıraktı 30 Temmuz 2026 14:06
Avro Bölgesi’nde işsizlik rakamları açıklandı Avro Bölgesi'nde işsizlik rakamları açıklandı 30 Temmuz 2026 13:43
AB’den Ukrayna’ya 3,47 milyar avro savunma desteği AB'den Ukrayna'ya 3,47 milyar avro savunma desteği 30 Temmuz 2026 13:32
Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ikinci çeyrekte büyüdü 30 Temmuz 2026 12:27
Almanya ekonomisi büyüdü Almanya ekonomisi büyüdü 30 Temmuz 2026 12:00
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüksek seyrini koruyor: TTF’de son durum Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüksek seyrini koruyor: TTF'de son durum 30 Temmuz 2026 11:10
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.431,1700 Değişim 199,13 Son veri saati:
Düşük 13389,39 Yüksek 13588,52
Açılış
47,5394 Değişim 0,1524 Son veri saati:
Düşük 47,3967 Yüksek 47,5491
Açılış
54,8658 Değişim 0,2036 Son veri saati:
Düşük 54,7912 Yüksek 54,9948
Açılış
6.206,9690 Değişim 65,625 Son veri saati:
Düşük 6173,129 Yüksek 6238,754
Açılış
88,7159 Değişim 1,7965 Son veri saati:
Düşük 87,9541 Yüksek 89,7506
Açılış
BİST En Aktif Hisseler