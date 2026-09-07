CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimali ve artan jeopolitik belirsizliklere karşın yapay zeka destekli teknoloji hisselerindeki yükselişlerle karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 07 Eylül 2026 09:54

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin Fed'in faiz artışı ihtimalini artırmasına rağmen yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

Asya tarafında da teknoloji hisselerindeki yükselişler öne çıkarken Güney Kore'de Kospi endeksindeki güçlü artış dikkati çekiyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,61 artışla 6.995 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 66.334 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.936 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 25.421 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 76.111 puan seviyesinde bulunuyor.

Güney Koreli yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,4, teknoloji şirketi LG Electronics'in hisseleri yüzde 5,1 ve Samsung Electronics'in hisseleri de yüzde 5 yükseldi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da öncü endeks 117,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu arada Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı frenlenirken Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı olası adımlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Dolar/yen paritesi yatay seyirle 156,09 seviyesinde bulunuyor. Japonya'nın rezervleri ağustosta 79,6 milyar dolar düştü. Analistler, söz konusu düşüşte yetkililerin yene destek olmak için bu varlıkları kullanmasının etkili olduğunu belirterek, verilerin ekonomi yönetiminin yeniden müdahale etmesi gerekmesi halinde yeterli finansal kaynağın bulunduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#ABD MERKEZ BANKASI #NİKKEİ 225 #JAPONYA MERKEZ BANKASI #HİNDİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
ABD’den İran açıklaması: AB, ‘Ekonomik Tecrit Operasyonu’na katıldı ABD’den İran açıklaması: AB, ‘Ekonomik Tecrit Operasyonu’na katıldı 04 Eylül 2026 09:40
Piyasalar Fed ve ABD istihdam verisine odaklandı: Bitcoin 82 bin doları test etti Piyasalar Fed ve ABD istihdam verisine odaklandı: Bitcoin 82 bin doları test etti 04 Eylül 2026 09:38
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 04 Eylül 2026 09:37
ABD’nin dış ticaret açığı arttı ABD'nin dış ticaret açığı arttı 03 Eylül 2026 16:24
ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği arttı ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği arttı 03 Eylül 2026 16:23
Almanya’da iş ilanları 6 yılın en alt seviyesinde! İş bulmak zorlaşıyor Almanya'da iş ilanları 6 yılın en alt seviyesinde! İş bulmak zorlaşıyor 03 Eylül 2026 16:22
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 03 Eylül 2026 15:50
Alman ekonomisi için büyüme tahminleri yükseltildi: İhracat ve kamu harcamaları destekledi Alman ekonomisi için büyüme tahminleri yükseltildi: İhracat ve kamu harcamaları destekledi 03 Eylül 2026 14:54
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 03 Eylül 2026 13:20
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI ağustosta 52’de kaldı Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 52'de kaldı 03 Eylül 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 03 Eylül 2026 10:51
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Eylül 2026 10:06
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.138,5000 Değişim 139,46 Son veri saati:
Düşük 14000,94 Yüksek 14140,4
Açılış
48,4346 Değişim 0,0196 Son veri saati:
Düşük 48,4222 Yüksek 48,4418
Açılış
56,3559 Değişim 0,1331 Son veri saati:
Düşük 56,2667 Yüksek 56,3998
Açılış
6.878,7580 Değişim 76,750 Son veri saati:
Düşük 6829,846 Yüksek 6906,596
Açılış
102,8476 Değişim 1,5149 Son veri saati:
Düşük 102,017 Yüksek 103,5319
Açılış
BİST En Aktif Hisseler