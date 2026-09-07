Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin Fed'in faiz artışı ihtimalini artırmasına rağmen yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

Asya tarafında da teknoloji hisselerindeki yükselişler öne çıkarken Güney Kore'de Kospi endeksindeki güçlü artış dikkati çekiyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,61 artışla 6.995 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 66.334 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.936 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 25.421 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 76.111 puan seviyesinde bulunuyor.

Güney Koreli yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 7,4, teknoloji şirketi LG Electronics'in hisseleri yüzde 5,1 ve Samsung Electronics'in hisseleri de yüzde 5 yükseldi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da öncü endeks 117,9 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Bu arada Japon yeninin dolar karşısındaki değer kaybı frenlenirken Japonya Merkez Bankasının (BoJ) atacağı olası adımlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Dolar/yen paritesi yatay seyirle 156,09 seviyesinde bulunuyor. Japonya'nın rezervleri ağustosta 79,6 milyar dolar düştü. Analistler, söz konusu düşüşte yetkililerin yene destek olmak için bu varlıkları kullanmasının etkili olduğunu belirterek, verilerin ekonomi yönetiminin yeniden müdahale etmesi gerekmesi halinde yeterli finansal kaynağın bulunduğuna işaret ettiğini kaydetti.