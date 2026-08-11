Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor

Asya'da piyasalar, ABD ile İran arasında görüşmelerin sonuç vermemesiyle tekrardan artan petrol fiyatları ve enflasyonist baskılarla Kospi endeksi hariç negatif bir görünüm sergiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin hala olduğunu dile getirdi. İran'ın bir anlaşmaya imza atmak için savaş tazminatı talep ettiğini belirten Trump, asıl Tahran'ın tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Trump'ın bu açıklaması, bölgede anlaşmanın sürüncemede kalabileceğine ilişkin değerlendirmeleri artırdı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğine yönelik tutum sergilemesi de enerji arzı konusundaki endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Dün ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 artışla 87,7 dolara çıktı.

Öte yandan, teknoloji ve yapay zeka alanındaki girişimler, piyasadaki olumsuzlukların dengelenmesine yardımcı oluyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, yapay zeka altyapısının geliştirilmesi için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla 6 finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu.

Nvidia'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, şirketin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, "İşe çip üreterek başladık, bugün ise yeni bir üretken ve yatırım yapılabilir altyapı sınıfının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz, yapay zeka fabrikaları." ifadesini kullandı.

Analistler, söz konusu anlaşmanın yapay zeka altyapı yatırımlarının gelecek dönemde finansman bulma imkanlarını destekleyebileceğine ilişkin iyimserliği artırdığını belirterek, bir yandan da bu alanda döngüselliğin giderek artması nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun sektöre güçlü şekilde yansıyabileceğine ilişkin endişelerin görmezden gelinmemesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle Asya'da da teknoloji teması, güçlü yapay zeka talebine dair yeni sinyallerle desteklenmeye devam ederken, mikroçip üretim sektörünün liderlerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin temmuz ayı satışlarının yüzde 45 arttığını bildirmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 0,8 arttı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,73 artışla 6.345 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalışla 3.935 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 25.651 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 78.115 puan seviyesinde bulunuyor.

Bugün Japonya'da piyasalar Dağ Günü nedeniyle kapalı olacak.