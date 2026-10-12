Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 588 bin lira, en yüksek 6 milyon 642 bin 540 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yatay seyirle 6 milyon 595 bin 1 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 595 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 854 milyon 469 bin 95,96 lira, işlem miktarı ise 433,21 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi, 2 milyar 864 milyon 533 bin 885,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Kıymetli Madenler, Goldsas Kıymetli Madenler ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.595.000,00 4.141,45 En Düşük 6.588.000,00 4.150,00 En Yüksek 6.642.540,00 4.175,35 Kapanış 6.595.001,00 4.175,00 Ağırlıklı Ortalama 6.605.340,61 4.165,69 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.854.469.095,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 433,21 Toplam İşlem Adedi 26