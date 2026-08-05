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Altın, kripto, gayrimenkul, hisse... Çin süper zenginlerin peşine düştü

Çin yönetimi, ülke dışında tutulan servetlere yönelik kapsamlı bir vergi incelemesi başlattı. Yurt dışındaki gayrimenkul, hisse senedi, altın, kripto varlık ve banka hesapları mercek altına alınırken, vergi borcu tespit edilen bazı kişilerin hesaplarının geçici olarak dondurulduğu bildirildi.

Altın, kripto, gayrimenkul, hisse... Çin süper zenginlerin peşine düştü

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2026 15:21

Çin yönetimi, yurt dışında tutulan servetler üzerindeki denetimini sıkılaştırmak amacıyla kapsamlı bir vergi incelemesi başlattı. Yeni uygulama kapsamında bankalar ve finans kuruluşlarından, varlıklı müşterilerin yurt dışındaki yatırımlarından elde ettikleri gelirleri Çin'de beyan edip etmediklerini kontrol etmeleri istendi.

GAYRİMENKULDEN KRİPTO VARLIKLARA KADAR HER ŞEY İNCELENİYOR

Vergi incelemelerinde yurt dışında bulunan gayrimenkuller, uluslararası borsalarda işlem gören hisseler, kıymetli maden yatırımları, kripto varlıklar, banka hesapları ve tröst yapıları öncelikli inceleme alanları arasında yer alıyor.

Yetkililer, yurt dışında elde edilen kazançların Çin'de beyan edilip edilmediğini araştırırken, uluslararası bilgi paylaşımı mekanizmaları ile gelişmiş veri analiz yöntemlerinden de faydalanıyor.

BAZI DOSYALARDA 25 YIL GERİYE GİDİLİYOR

İncelemelerin kapsadığı dönem dosyadan dosyaya farklılık gösteriyor. Bazı yatırımcılardan son birkaç yıla ait kayıtlar talep edilirken, bazı incelemelerde işlemlerin 2000 yılına kadar geriye götürüldüğü belirtiliyor.

Böylece yalnızca son dönemde elde edilen gelirler değil, yaklaşık 25 yılı aşkın süredir yurt dışında biriktirildiği ve beyan edilmediği değerlendirilen servetler de denetim kapsamına alınıyor.

Şenzen merkezli bir aile ofisinin müşterilerinden, 2017-2022 döneminde yurt dışı varlıklardan elde edilen kazançlar için vergi ödemelerinin talep edildiği aktarılırken, inceleme döneminin hangi kriterlere göre belirlendiği ise açıklanmadı.

BANKALARA HESAP DONDURMA TALİMATI

Yeni uygulama kapsamında Çinli bankalar ile finans kuruluşlarından, müşterilerin yurt dışındaki yatırımlarını gözden geçirmeleri ve gelirlerin vergi makamlarına bildirilip bildirilmediğini kontrol etmeleri istendi.

Son aylarda bazı bankaların, vergi borcu bulunduğu değerlendirilen müşterilerin hesaplarını geçici olarak dondurduğu bildirildi.

Hesapların yeniden kullanılabilmesi için ilgili kişilerin geçmişe dönük vergi borçlarını, gecikme faizlerini ve cezalarını ödemeleri gerekiyor.

YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK TAHSİLAT HEDEFLENİYOR

Kampanya kapsamında tahsil edilmesi beklenen vergi tutarının yüz milyarlarca dolara ulaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak Çin yönetimi, hedeflenen toplam tahsilata ilişkin henüz resmî bir rakam açıklamadı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ÇİN #ALTIN

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