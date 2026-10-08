CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Almanya'nın ihracatı ağustosta yüzde 0,8 azaldı

Almanya'nın ihracatı ağustosta yüzde 0,8 azaldı

Almanya'nın ihracatı, küresel talepteki zayıflama ve Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesinin lojistik sektörünü olumsuz etkilemesi nedeniyle ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak düşüş eğilimini ikinci aya taşıdı.

Almanya’nın ihracatı ağustosta yüzde 0,8 azaldı
AA AA

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2026 13:16

Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış satımının tutarı ağustosta 137,6 milyar avro oldu - Çin'e ihracat artarken, ABD ve AB pazarlarında düşüş görüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkenin ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalışla 137,6 milyar avroya geriledi. Ülkenin dış satımı temmuz ayında da yüzde 0,5 azalmıştı.

Piyasa beklentisi ihracatın yüzde 0,6 artması yönündeydi.

İhracat yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.

Almanya'nın ithalatı ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artarak 118,1 milyar avroya ulaştı. Böylece Almanya'nın dış ticaret fazlası, temmuz ayındaki 21,6 milyar avrodan 19,5 milyar avroya geriledi.

Ekonomistler, ilk yarıdaki güçlü performansın ardından yaz aylarında yaşanan bu kaybı, ihracattaki toparlanmanın kalıcı olamadığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Ayrıca, Avrupa'nın en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'ndeki rekor düşük su seviyelerinin taşımacılığı yavaşlatarak dış ticarete darbe vurduğu belirtiliyor.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ABD VE AB PAZARLARINDA

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından gelen zayıf talep, ihracattaki düşüşün ana nedeni oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılan dış satım ağustosta yüzde 0,6 azalarak 77,5 milyar avroya geriledi. AB'den yapılan ithalat ise yüzde 0,4 azalışla 59,3 milyar avro oldu.

Almanya'nın en büyük tekil ihracat pazarı konumundaki ABD'ye satışlar da ağustosta yüzde 6,3 düşerek 13,5 milyar avroya geriledi.

Diğer büyük pazarlardaki düşüşün aksine Çin'e yapılan ihracat ağustosta yüzde 4,7 artışla 5,9 milyar avroya yükseldi. Çin, 16,8 milyar avroyla Almanya'nın ithalatında liderliğini korudu.

Öte yandan, yaz dönemindeki durgunluğa rağmen yılın 8 ayında toplam ihracat yüzde 4,4 artışla 1 trilyon 92,7 milyar avroya ulaştı. Bu doğrultuda Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Birliği (BGA), 2026 yılı ihracat büyüme tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseltti. BGA Başkanı Dirk Jandura, dış ticarette bir dengelenme görüldüğünü ancak kalıcı bir geri dönüş için henüz erken olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
EIA petrol fiyat tahminini yükseltti EIA petrol fiyat tahminini yükseltti 07 Ekim 2026 09:18
Wall Street’te rekor günü! S&P 500 ve Nasdaq tarihi yükselişle kapandı Wall Street'te rekor günü! S&P 500 ve Nasdaq tarihi yükselişle kapandı 07 Ekim 2026 09:12
Piyasaların Fed hesabı değişti: Bir ayda faiz beklentisi tersine döndü Piyasaların Fed hesabı değişti: Bir ayda faiz beklentisi tersine döndü 07 Ekim 2026 09:05
İlk evini alacaklara 50 bin avro faizsiz kredi verilecek İlk evini alacaklara 50 bin avro faizsiz kredi verilecek 06 Ekim 2026 16:37
ABD’nin dış ticaret açığında 17 ayın zirvesi ABD'nin dış ticaret açığında 17 ayın zirvesi 06 Ekim 2026 16:25
AB yüksek teknolojide ihracat fazlası verdi: Zirvede ABD ve Çin var AB yüksek teknolojide ihracat fazlası verdi: Zirvede ABD ve Çin var 06 Ekim 2026 15:15
Avrupa’da alışveriş hareketliliği: Perakende satışlar ağustosta yükseldi Avrupa'da alışveriş hareketliliği: Perakende satışlar ağustosta yükseldi 06 Ekim 2026 15:12
O yatırım altın, gümüş ve Bitcoin’i solladı! İşte küresel yatırım araçlarında 9 aylık bilanço O yatırım altın, gümüş ve Bitcoin'i solladı! İşte küresel yatırım araçlarında 9 aylık bilanço 06 Ekim 2026 13:32
Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti 06 Ekim 2026 13:22
Fransa’da borç krizi alarmı: Avro Bölgesi yeni bir tehditle karşı karşıya Fransa'da borç krizi alarmı: Avro Bölgesi yeni bir tehditle karşı karşıya 06 Ekim 2026 12:23
AB’den enerji ithalatında metan kararı AB'den enerji ithalatında metan kararı 06 Ekim 2026 11:46
Altın yatırımcıları dikkat: Gram altın geriledi, gözler Fed’de Altın yatırımcıları dikkat: Gram altın geriledi, gözler Fed'de 06 Ekim 2026 11:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.071,8100 Değişim 124,05 Son veri saati:
Düşük 12062,45 Yüksek 12186,5
Açılış
49,2241 Değişim 0,0221 Son veri saati:
Düşük 49,197 Yüksek 49,2191
Açılış
55,2042 Değişim 0,2320 Son veri saati:
Düşük 55,1225 Yüksek 55,3545
Açılış
6.516,6960 Değişim 64,754 Son veri saati:
Düşük 6491,828 Yüksek 6556,582
Açılış
93,0372 Değişim 3,0258 Son veri saati:
Düşük 92,911 Yüksek 95,9368
Açılış
BİST En Aktif Hisseler