Almanya’nın ihracatı ağustosta yüzde 0,8 azaldı

Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış satımının tutarı ağustosta 137,6 milyar avro oldu - Çin'e ihracat artarken, ABD ve AB pazarlarında düşüş görüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkenin ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azalışla 137,6 milyar avroya geriledi. Ülkenin dış satımı temmuz ayında da yüzde 0,5 azalmıştı.

Piyasa beklentisi ihracatın yüzde 0,6 artması yönündeydi.

İhracat yıllık bazda ise yüzde 6,2 arttı.

Almanya'nın ithalatı ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 artarak 118,1 milyar avroya ulaştı. Böylece Almanya'nın dış ticaret fazlası, temmuz ayındaki 21,6 milyar avrodan 19,5 milyar avroya geriledi.

Ekonomistler, ilk yarıdaki güçlü performansın ardından yaz aylarında yaşanan bu kaybı, ihracattaki toparlanmanın kalıcı olamadığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Ayrıca, Avrupa'nın en önemli iç su yolu olan Ren Nehri'ndeki rekor düşük su seviyelerinin taşımacılığı yavaşlatarak dış ticarete darbe vurduğu belirtiliyor.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ABD VE AB PAZARLARINDA

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından gelen zayıf talep, ihracattaki düşüşün ana nedeni oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yapılan dış satım ağustosta yüzde 0,6 azalarak 77,5 milyar avroya geriledi. AB'den yapılan ithalat ise yüzde 0,4 azalışla 59,3 milyar avro oldu.

Almanya'nın en büyük tekil ihracat pazarı konumundaki ABD'ye satışlar da ağustosta yüzde 6,3 düşerek 13,5 milyar avroya geriledi.

Diğer büyük pazarlardaki düşüşün aksine Çin'e yapılan ihracat ağustosta yüzde 4,7 artışla 5,9 milyar avroya yükseldi. Çin, 16,8 milyar avroyla Almanya'nın ithalatında liderliğini korudu.

Öte yandan, yaz dönemindeki durgunluğa rağmen yılın 8 ayında toplam ihracat yüzde 4,4 artışla 1 trilyon 92,7 milyar avroya ulaştı. Bu doğrultuda Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Birliği (BGA), 2026 yılı ihracat büyüme tahminini yüzde 0,6'dan yüzde 1'e yükseltti. BGA Başkanı Dirk Jandura, dış ticarette bir dengelenme görüldüğünü ancak kalıcı bir geri dönüş için henüz erken olduğunu ifade etti.