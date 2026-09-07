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Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Almanya'da sanayi üretimi, temmuz ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,1 geriledi.

Almanya’da sanayi üretimi geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 07 Eylül 2026 11:08

Bu düşüş, Alman sanayisinin yaklaşık son bir yıl içindeki en sert üretim daralması olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azaldı. Piyasalarda beklenti, üretimin yüzde 0,1 artması yönündeydi. Daha önce yüzde 0,2 düşüş olarak açıklanan haziran ayı sanayi üretimi verisi ise değişim göstermediği şeklinde revize edildi

Yıllık bazda incelendiğinde, temmuz ayındaki gerileme yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Daha az değişkenlik gösteren üç aylık verilere göre üretim, mayıs-temmuz döneminde bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,4 artış kaydetti.

OTOMOTİVDE SERT DÜŞÜŞ

Temmuz ayındaki daralmada, imalat sanayisinin lokomotifi olan otomotiv sektöründeki zayıflık belirleyici oldu. Otomotiv sektöründe üretim temmuzda yüzde 9,2 geriledi. Destatis'in açıklamasında, yaz tatili dönemindeki birkaç haftalık üretim duruşlarının bu düşüşte temel faktör olduğu belirtildi.

Enerji ve inşaat hariç sanayi üretimi yüzde 2,2 azalırken inşaat üretimi yüzde 0,9 artış gösterdi.

Enerji sektöründe ise yüzde 4,7'lik bir toparlanma gözlendi. İstatistik ofisi, bu artışın temel olarak rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretiminden kaynaklandığını açıkladı.

REN NEHRİ'NDEKİ DÜŞÜK SU SEVİYESİ ÜRETİMİ BALTALADI

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise haziran ortasından bu yana Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle lojistikte yaşanan kısıtlamaların, yaz aylarında üretimi baskıladığı bildirildi.

Analistler, Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesinin üretim üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve bazı şirketlerin bu lojistik sorunlar nedeniyle üretimi kısmak zorunda kaldığını belirtti.

"DÖNGÜSEL TOPARLANMA KIRILGANLIĞINI KORUYOR"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, yayımladığı analizde, temmuz ayı verilerinin Alman ekonomisindeki kırılganlığı gözler önüne serdiğini vurguladı.

Yılın ilk yarısında Alman ekonomisinin, mali teşvikler ve akaryakıttaki geçici vergi indirimleri sayesinde dirençli bir büyüme sergilediğini aktaran Brzeski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından diğer bölgelerin daha fazla etkilenmesi, siparişlerin Asya'dan Avrupa'ya, özellikle de Almanya'ya kaymasına neden olmuştu. Bu durum bazı Alman şirketlerine geçici avantaj sağladı. Ancak temmuz verileri, bu toparlanmanın kalıcı olmadığını gösteriyor. Sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ekonomik etkileri net şekilde hissediliyor."

RİSKLER VE GELECEK PROJEKSİYONU

Gelecek dönem için sanayide sipariş defterlerinin 2015'ten bu yana en yüksek seviyelerde olmasının olumlu bir sinyal olduğunu ifade eden Brzeski, buna rağmen risklerin sürdüğüne dikkati çekti.

Brzeski, "Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yüksek tutması, önümüzdeki kış sezonunda beklenen yüksek gaz fiyatları şoku ve küresel ticaret gerilimleri Almanya için ciddi risk oluşturuyor. Ren Nehri'ndeki yağışlar sınırlı bir rahatlama getirse de düşük su seviyeleri tedarik zincirlerini tehdit etmeye devam ediyor." uyarısında bulundu.

Alman ekonomisinin kalıcı bir büyüme patikasına girmesi için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Brzeski, uluslararası rekabet gücünü artıracak adımların, uygun fiyatlı enerji planlamasının ve hem kurumsal yatırımları hem de özel tüketimi canlandıracak doğrudan vergi indirimlerinin hükümetin mevcut paketinde halen eksik olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALMANYA #HÜRMÜZ BOĞAZI #ORTA DOĞU #SANAYİ ÜRETİMİ

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