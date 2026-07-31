Almanya’da işsizlik alarmı! 3 milyon sınırı aşıldı

Almanya Federal İş Ajansı (BA), temmuz ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da işsiz sayısı temmuz ayında 71 bin kişi artarak 3 milyon 7 bine yükseldi. Böylece ülkede işsiz sayısı 3 milyon sınırını aşmış oldu.

İŞSİZLİK ARTIŞI BEKLENTİLERİ AŞTI

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre işsiz sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre 6 bin kişi arttı.

Piyasalarda artışın 5 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Açıklanan veri, beklentilerin üzerinde bir bozulmaya işaret etti.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 6,4'E YÜKSELDİ

Almanya'da mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da yükseliş gösterdi.

Haziran ayında yüzde 6,2 olan işsizlik oranı, temmuz ayında 0,2 puan artarak yüzde 6,4'e çıktı.

GEÇEN YILA GÖRE DE ARTIŞ VAR

İşsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre de yükseldi.

Buna göre, Temmuz 2026'da işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 28 bin kişi arttı. Bu durum, Almanya iş gücü piyasasında zayıflamanın sürdüğüne işaret etti.